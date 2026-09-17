Дачникам дали советы по подготовке теплицы к зиме

Осенью дачники готовят теплицы на своих участках к холодному времени года. Из них убирают сорняки, отмывают стенки от водорослей и перекапывают землю. Агроном Елизавета Тихонова объяснила 360.ru, что лопала должна уходить на глубину не менее 28 сантиметров.

«Когда вы выворачиваете ком глубиной 28 сантиметров, то поднимается наверх среда обитания для всевозможных вредителей и болезней тоже. Если на улице будет -27 градусов, то внутри пластиковой теплицы — около -20…-21. Этой температуры достаточно, чтобы земля промерзла на 28 сантиметров, и в ней погибли личинки и яички всевозможных вредителей и сами вредители», — отметила эксперт.

По этой же причине теплицу в течение зимы открывать не следует, чтобы внутрь не попадал снег, который укроет верхний слой почвы, и болезни и вредители в нем не погибнут, а впадут в спячку.

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