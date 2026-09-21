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    Россиянин забыл русский язык после колоноскопии с наркозом

    Во Владимире учитель после колоноскопии забыл русский на несколько часов

    Ingram Images
    Фото: Ingram Images/www.globallookpress.com

    Во Владимире учитель после колоноскопии, проведенной под седацией, на время утратил возможность общаться на русском языке. Педагог говорил на английском, сообщил телеграм-канал Mash.

    Мужчина прошел плановую колоноскопию. Наркоз ему делали впервые в жизни.

    Врач-эндоскопист рассказал каналу, что после процедуры он долго не приходил в себя. Когда же очнулся, то заговорил на английском языке. Родную речь он забыл.

    Врачи пытались привести его в себя более часа, а потом позвали супругу пациента. Но и при ней мужчина продолжал говорить на английском. Пациент вспомнил русский язык спустя несколько часов, сообщив, что ему требуется посетить туалет.

    Ранее в США женщина, пережившая клиническую смерть, забыла родной португальский язык. Ей пришлось учить его заново.