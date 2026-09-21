Россиянин забыл русский язык после колоноскопии с наркозом

Во Владимире учитель после колоноскопии забыл русский на несколько часов

Во Владимире учитель после колоноскопии, проведенной под седацией, на время утратил возможность общаться на русском языке. Педагог говорил на английском, сообщил телеграм-канал Mash .

Мужчина прошел плановую колоноскопию. Наркоз ему делали впервые в жизни.

Врач-эндоскопист рассказал каналу, что после процедуры он долго не приходил в себя. Когда же очнулся, то заговорил на английском языке. Родную речь он забыл.

Врачи пытались привести его в себя более часа, а потом позвали супругу пациента. Но и при ней мужчина продолжал говорить на английском. Пациент вспомнил русский язык спустя несколько часов, сообщив, что ему требуется посетить туалет.

Ранее в США женщина, пережившая клиническую смерть, забыла родной португальский язык. Ей пришлось учить его заново.