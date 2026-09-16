Дайвер заснял на видео подводный танец с нерпой

Житель Приморья во время дайвинга пообнимался с дружелюбной нерпой и заснял происходящее на видео. Видеоролик опубликовал телеграм-канал «Новости Приморья | Владивостока». .

Дайвинг проходил утром в районе находки. К водолазу подплыла местная нерпа и прихватила мужчину за ласты и руки. После такого танца она решила закрепить знакомство крепкими объятиями.

Автор видео отметил, что это было самое милое начало дня.

Ранее дайвер и подводный фотограф Дмитрий Роговой показал фотографии «буханки», которая ушла под лед на Байкале вместе с туристами из Китая. На снимках видно, что автомобиль не получил значительных повреждений. У него нет боковых стекол, но лобовое осталось целым. Роговой отметил, что УАЗ как новый стоит на дне озера на колесах и напоминает демонстрационную инсталляцию.