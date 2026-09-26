Россиян призвали избегать суеверий в праздник Воздвижения Креста Господня

В праздник Воздвижения Креста Господня принято молиться и ходить в храм. Об этом 360.ru рассказал писатель и религиовед Николай Сапелкин.

Как и многие другие церковные праздники, этот день в народе оброс большим количеством различных примет. В частности, считается, что нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и шумно веселиться.

Однако, по словам Сапелкина, православному человеку ориентироваться нужно не на суеверия, а на церковные рекомендации.

«Когда говорят, что в этот день не рекомендуется пить, возникает вопрос: а в другие рекомендуется? <…> У церкви одни рекомендации: если это постный день, то придерживаться поста. Если праздничный — не забывать о молитве Богу и посещении храма», — пояснил эксперт.

Подробнее о значении праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, который отмечается 27 сентября, читайте в материале 360.ru.