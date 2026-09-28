«Радио Судного дня» передало слово «накопитель»

Радиостанция «УВБ-76», известная в среде радиолюбителей как «Радио Судного дня» и «Жужжалка», передала в эфир новое послание. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи».

Сообщение прозвучало 28 сентября в 07:08 по московскому времени.

«НЖТИ 00717 накопитель 7865 4500», — передали в эфире.

Радиостанция работает с 1976 года и большую часть времени на ее частоте раздается жужжание. Изредка в эфире зачитывают зашифрованные сообщения из букв и цифр, обычно одно-два в день, иногда больше. Так, 27 августа «жужжалка» передала рекордные 24 сообщения, в том числе со словами «прегрешение», «курочка» и«лоскопар».