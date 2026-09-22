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    Отпугнут проволочника и улучшат почву: что такое сидераты и когда их сеять

    Биолог Воробьев объяснил, почему навоз не заменит сидерат

    Фото: РИА «Новости»

    После сбора урожая земля на даче не должна пустовать. Опытные огородники вместо навоза все чаще засевают грядки сидератами. И на то есть причины — растения не только оздоравливают почву, но и защищают от сорняков, вредителей и вымывания питательных веществ. Какие сидераты сеять в сентябре, как они работают и почему во многом превосходят привычную органику — в материале 360.ru.

    Что такое сидераты и для чего нужны

    Сидераты — это улучшители почвы, группа однолетних растений, которые выращивают на свободном месте, а по достижении ими высоты 20—25 сантиметров перекапывают землю, заделывая все молодые ростки в почву, рассказал 360.ru агроном и биолог Михаил Воробьев.

    «Там они начинают очень интенсивно разлагаться за счет того, что содержат много влаги. Тем самым эти растения насыщают почву органическими веществами и улучшают ее структуру», — объяснил он.

    Другие функции сидератов:

    IMAGO/Christian-Ditsch.de
    Фото: IMAGO/Christian-Ditsch.de/www.globallookpress.com

    Иногда огородники предпочитают сидератам навоз, однако это не совсем правильно.

    «Навоз — совсем другое дело. Он, конечно, полезный. Но если речь идет о сидератах, то они не удобряют, а улучшают структуру почвы, отчасти насыщая ее органическими веществами. Такой севооборот делают для оздоровления почвы», — отметил Воробьев.

    Интересно

    Навоз нужен, чтобы повысить плодородие почвы и насыщать ее полезными микроорганизмами. Сидераты способствуют формированию питательных веществ прямо на грядке, извлекая элементы из глубоких слоев земли и воздуха.

    Еще одна важная функция сидерата — поддержание севооборота. Когда на огороде у каждого участка уже есть свое назначение, например, на одной грядке всегда сажают картофель, а на другой — морковь, то сидерат просто необходим.

    По словам агронома, если на участке земли росла капуста, то горчицу, редьку и рапс высаживать туда же не рекомендуется, потому что они относятся к определенному семейству крестоцветных и, соответственно, склонны к одним и тем же болезням, становятся целью для одних и тех же вредителей. По этой причине в качестве сидерата можно посадить рожь, пшеницу, викоовсяную смесь, однолетний люпин.

    После картофеля не следует высевать зерновые, так как они привлекают проволочника: личинки жука-щелкуна делают в клубнях дырки. Лучше отдать предпочтение как раз крестоцветным: горчице, рапсу, масличной редьке. Горчичные масла и выделения проволочника отпугивают.

    Andreas Arnold/dpa
    Фото: Andreas Arnold/dpa/www.globallookpress.com

    Виды сидератов

    Сидераты делят на:

    Кроме того, есть некоторые смешения между видами. Например, викоовсяная смесь относится к бобово-злаковым сидератам.

    Soeren Stache/dpa/ Фацелия
    Фото: Soeren Stache/dpa/ Фацелия/www.globallookpress.com

    Какой сидерат подойдет для дачи в сентябре

    В этом сентябре сидераты поздновато высевать, так как они не успеют полностью реализовать свой потенциал.

    «Это нужно было делать в середине или начале августа, потому что они растут примерно 40 дней. Сейчас температура приблизилась к +10 градусам, а в это время растения просто замедляют рост», — уточнил Воробьев.

    По его словам, в августе — начале сентября, если период достаточно теплый для всходов, можно посеять фацелию: она не только оздоровит почву, но и будет хорошим медоносом для пчел и других опылителей, которые полезны для плодовых деревьев.

    «Если она сейчас зацветет, то пчелы и шмели прилетят на нее питаться, так как цветы отцветают, и есть им особенно нечего. Фацелии будут для них хорошим подспорьем. Вероятно, они останутся переждать зиму неподалеку, а весной прилетят опылять вашу яблоню, грушу, смородину, крыжовник в первую очередь. А без них ничего не завяжется, к сожалению», — объяснил пользу насекомых биолог.

    Sebastian Willnow/dpa
    Фото: Sebastian Willnow/dpa/www.globallookpress.com

    Другие сидераты, которые можно посадить в сентябре, если он выдастся теплым:

    А вот люпин, клевер, люцерну сажать уже поздно.

    Что еще нужно знать о сидератах

    Как и любая огородная культура, сидераты имеют свои нюансы. Например, эти растения нужно вовремя скосить. Если они вырастут выше 25 сантиметров, то загрубеют, а переросшая зеленая масса будет разлагаться в почве медленнее.

    Если дать сидератам созреть и дать семена, они превратятся в сорняки.