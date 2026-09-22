Сегодня 13:49 Отпугнут проволочника и улучшат почву: что такое сидераты и когда их сеять Биолог Воробьев объяснил, почему навоз не заменит сидерат Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Интересное

Болезни

Россия

Погода

Цветы

Сад и огород

Насекомые

После сбора урожая земля на даче не должна пустовать. Опытные огородники вместо навоза все чаще засевают грядки сидератами. И на то есть причины — растения не только оздоравливают почву, но и защищают от сорняков, вредителей и вымывания питательных веществ. Какие сидераты сеять в сентябре, как они работают и почему во многом превосходят привычную органику — в материале 360.ru.

Что такое сидераты и для чего нужны Сидераты — это улучшители почвы, группа однолетних растений, которые выращивают на свободном месте, а по достижении ими высоты 20—25 сантиметров перекапывают землю, заделывая все молодые ростки в почву, рассказал 360.ru агроном и биолог Михаил Воробьев. «Там они начинают очень интенсивно разлагаться за счет того, что содержат много влаги. Тем самым эти растения насыщают почву органическими веществами и улучшают ее структуру», — объяснил он. Другие функции сидератов: защита почвы от эрозии;

сохранение в земле влаги;

привлечение насекомых-опылителей;

подавление болезней и вредителей;

насыщение почвы азотом и органическими веществами.

Фото: IMAGO/Christian-Ditsch.de / www.globallookpress.com

Иногда огородники предпочитают сидератам навоз, однако это не совсем правильно. «Навоз — совсем другое дело. Он, конечно, полезный. Но если речь идет о сидератах, то они не удобряют, а улучшают структуру почвы, отчасти насыщая ее органическими веществами. Такой севооборот делают для оздоровления почвы», — отметил Воробьев.

Интересно Навоз нужен, чтобы повысить плодородие почвы и насыщать ее полезными микроорганизмами. Сидераты способствуют формированию питательных веществ прямо на грядке, извлекая элементы из глубоких слоев земли и воздуха.

Еще одна важная функция сидерата — поддержание севооборота. Когда на огороде у каждого участка уже есть свое назначение, например, на одной грядке всегда сажают картофель, а на другой — морковь, то сидерат просто необходим. По словам агронома, если на участке земли росла капуста, то горчицу, редьку и рапс высаживать туда же не рекомендуется, потому что они относятся к определенному семейству крестоцветных и, соответственно, склонны к одним и тем же болезням, становятся целью для одних и тех же вредителей. По этой причине в качестве сидерата можно посадить рожь, пшеницу, викоовсяную смесь, однолетний люпин. После картофеля не следует высевать зерновые, так как они привлекают проволочника: личинки жука-щелкуна делают в клубнях дырки. Лучше отдать предпочтение как раз крестоцветным: горчице, рапсу, масличной редьке. Горчичные масла и выделения проволочника отпугивают.

Фото: Andreas Arnold/dpa / www.globallookpress.com

Виды сидератов Сидераты делят на: крестоцветные: горчица, редька масличная, рапс;

бобовые: вика, люпин, горох;

злаковые: рожь озимая, овес;

гидрофиллы: фацелия. Кроме того, есть некоторые смешения между видами. Например, викоовсяная смесь относится к бобово-злаковым сидератам.

Фото: Soeren Stache/dpa/ Фацелия / www.globallookpress.com

Какой сидерат подойдет для дачи в сентябре В этом сентябре сидераты поздновато высевать, так как они не успеют полностью реализовать свой потенциал. «Это нужно было делать в середине или начале августа, потому что они растут примерно 40 дней. Сейчас температура приблизилась к +10 градусам, а в это время растения просто замедляют рост», — уточнил Воробьев. По его словам, в августе — начале сентября, если период достаточно теплый для всходов, можно посеять фацелию: она не только оздоровит почву, но и будет хорошим медоносом для пчел и других опылителей, которые полезны для плодовых деревьев. «Если она сейчас зацветет, то пчелы и шмели прилетят на нее питаться, так как цветы отцветают, и есть им особенно нечего. Фацелии будут для них хорошим подспорьем. Вероятно, они останутся переждать зиму неподалеку, а весной прилетят опылять вашу яблоню, грушу, смородину, крыжовник в первую очередь. А без них ничего не завяжется, к сожалению», — объяснил пользу насекомых биолог.

Фото: Sebastian Willnow/dpa / www.globallookpress.com