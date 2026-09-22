Отпугнут проволочника и улучшат почву: что такое сидераты и когда их сеять
Биолог Воробьев объяснил, почему навоз не заменит сидерат
После сбора урожая земля на даче не должна пустовать. Опытные огородники вместо навоза все чаще засевают грядки сидератами. И на то есть причины — растения не только оздоравливают почву, но и защищают от сорняков, вредителей и вымывания питательных веществ. Какие сидераты сеять в сентябре, как они работают и почему во многом превосходят привычную органику — в материале 360.ru.
Что такое сидераты и для чего нужны
Сидераты — это улучшители почвы, группа однолетних растений, которые выращивают на свободном месте, а по достижении ими высоты 20—25 сантиметров перекапывают землю, заделывая все молодые ростки в почву, рассказал 360.ru агроном и биолог Михаил Воробьев.
«Там они начинают очень интенсивно разлагаться за счет того, что содержат много влаги. Тем самым эти растения насыщают почву органическими веществами и улучшают ее структуру», — объяснил он.
Другие функции сидератов:
- защита почвы от эрозии;
- сохранение в земле влаги;
- привлечение насекомых-опылителей;
- подавление болезней и вредителей;
- насыщение почвы азотом и органическими веществами.
Иногда огородники предпочитают сидератам навоз, однако это не совсем правильно.
«Навоз — совсем другое дело. Он, конечно, полезный. Но если речь идет о сидератах, то они не удобряют, а улучшают структуру почвы, отчасти насыщая ее органическими веществами. Такой севооборот делают для оздоровления почвы», — отметил Воробьев.
Интересно
Навоз нужен, чтобы повысить плодородие почвы и насыщать ее полезными микроорганизмами. Сидераты способствуют формированию питательных веществ прямо на грядке, извлекая элементы из глубоких слоев земли и воздуха.
Еще одна важная функция сидерата — поддержание севооборота. Когда на огороде у каждого участка уже есть свое назначение, например, на одной грядке всегда сажают картофель, а на другой — морковь, то сидерат просто необходим.
По словам агронома, если на участке земли росла капуста, то горчицу, редьку и рапс высаживать туда же не рекомендуется, потому что они относятся к определенному семейству крестоцветных и, соответственно, склонны к одним и тем же болезням, становятся целью для одних и тех же вредителей. По этой причине в качестве сидерата можно посадить рожь, пшеницу, викоовсяную смесь, однолетний люпин.
После картофеля не следует высевать зерновые, так как они привлекают проволочника: личинки жука-щелкуна делают в клубнях дырки. Лучше отдать предпочтение как раз крестоцветным: горчице, рапсу, масличной редьке. Горчичные масла и выделения проволочника отпугивают.
Виды сидератов
Сидераты делят на:
- крестоцветные: горчица, редька масличная, рапс;
- бобовые: вика, люпин, горох;
- злаковые: рожь озимая, овес;
- гидрофиллы: фацелия.
Кроме того, есть некоторые смешения между видами. Например, викоовсяная смесь относится к бобово-злаковым сидератам.
Какой сидерат подойдет для дачи в сентябре
В этом сентябре сидераты поздновато высевать, так как они не успеют полностью реализовать свой потенциал.
«Это нужно было делать в середине или начале августа, потому что они растут примерно 40 дней. Сейчас температура приблизилась к +10 градусам, а в это время растения просто замедляют рост», — уточнил Воробьев.
По его словам, в августе — начале сентября, если период достаточно теплый для всходов, можно посеять фацелию: она не только оздоровит почву, но и будет хорошим медоносом для пчел и других опылителей, которые полезны для плодовых деревьев.
«Если она сейчас зацветет, то пчелы и шмели прилетят на нее питаться, так как цветы отцветают, и есть им особенно нечего. Фацелии будут для них хорошим подспорьем. Вероятно, они останутся переждать зиму неподалеку, а весной прилетят опылять вашу яблоню, грушу, смородину, крыжовник в первую очередь. А без них ничего не завяжется, к сожалению», — объяснил пользу насекомых биолог.
Другие сидераты, которые можно посадить в сентябре, если он выдастся теплым:
- овес — чем раньше, тем лучше, потому что этот сидерат не любит морозы;
- рожь озимая — сажают вплоть до октября, если позволяет погода;
- озимый рапс — не позднее середины сентября;
- белая горчица — можно высевать до середины октября.
А вот люпин, клевер, люцерну сажать уже поздно.
Что еще нужно знать о сидератах
Как и любая огородная культура, сидераты имеют свои нюансы. Например, эти растения нужно вовремя скосить. Если они вырастут выше 25 сантиметров, то загрубеют, а переросшая зеленая масса будет разлагаться в почве медленнее.
Если дать сидератам созреть и дать семена, они превратятся в сорняки.