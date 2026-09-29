Ретроградные Венера и Меркурий. Почему октябрь 2026 года будет непростым
Октябрь 2026 года обещает быть непростым: ретроградные Венера и Меркурий, Черная Луна и напряженные аспекты планет внесут разлад в отношения, финансы и планы. Астрологи предупреждают о скандалах, разводах и банкротствах, но у каждого знака зодиака есть и свои удачные дни. Чего ждать от второго осеннего месяца — в материале 360.ru.
Общая характеристика октября 2026 года
Предстоящий месяц будет наполнен гармонией космической природы, но не в мире людей. Всему виной ретроградная Венера, которая начнется уже третьего числа, а также Меркурия — его обратное движение стартует 23 октября, рассказала 360.ru астролог и астропсихолог Любовь Калиновская.
Интересно
Новолуние в октябре произойдет 10-го числа в 18:51 по московскому времени, а полнолуние — 26-го в 7:13.
Люди будут чувствовать неудовлетворенность отношениями, финансами, дисгармонию, а их конфликты и противостояния будут иметь ярко выраженный характер.
«Ретроградному Меркурию добавит негатива Черная Луна — он будет чувствоваться во взаимоотношениях, общем настроении и помыслах. Многие союзы, партнерства и договоренности потерпят фиаско, не достигнув консенсуса. Сломается много сердец и планов, произнесут вслух много нелицеприятного, вероятны громкие скандалы, разводы и банкротства», — объяснила эксперт.
Она посоветовала следить за речью, обещаниями, мыслями и чувствами — негатив начнет разрушать жизнь. В октябре будет сложно не только с контактами и принятием решений, но и с поездками и бизнесом. Организации будут испытывать нехватку в финансах, некоторые и вовсе прекратят свою деятельность.
В мире военные конфликты усугубятся и могут расшириться. Вероятны и разрушительные природные катастрофы.
Астрологический прогноз на октябрь 2026 года
С 3-4 октября Венера станет ретроградной. В это время важно быть аккуратным и остерегаться обмана, иллюзий, ложных религиозных течений.
Уже 4-5 октября Венера встанет в оппозицию к Солнцу. В этих числах будет много препятствий, проблем, задач и ограничений, которые заставят поднапрячься. Выйдут наружу причины противостояний, разногласий и глобальных конфликтов, что станет кризисом для систем и структур на любом уровне.
Секстиль Марса и Урана 6 и 7 октября добавит энергии, изобретательности, молниеносности реакций. Возможны экстремальные ситуации, проведение военных операций. Повысится раздражение в обществе.
Венера 10 октября отметится квадратурой Марса. Чувства, оценки и желания не будут сочетаться с действиями. Вероятен накал страстей и эмоциональные бури. Возможны неприятности в сфере романтических отношений и финансах. Калиновская посоветовала в эти дни особенно контролировать свои эмоции и желания, чтобы кошелек не пострадал от денежных потерь.
Белая Луна 12 октября перейдет в знак Весов. Законность партнерских гармоничных отношений станет важной. Звезды будут благоволить к достижению консенсуса и договоренностей.
В середине месяца, 14 и 15 октября, Солнце в секстиле с Юпитером откроет широкие перспективы для улучшения международных отношений и развития заграничного бизнеса. С 16 по 18 октября Марс будет способствовать достижению поставленных целей.
С 17 по 19 октября ретроградная Венера придет в секстиль с Черной Луной. Она будет склонять людей к искушениям в материальном плане, сексуальным выражениям или проявлению эгоизма. А вот 19 и 20 октября принесут разочарование в любви, сильные негативные эмоции, скандалы и финансовые потери. Возможны громкие публичные скандалы, всплеск преступлений на сексуальной почве.
Ближе к концу месяца, 23 и 24 октября, будет прекрасный заряд энергии и мотивация для воплощения в жизнь задуманного, осознания страсти, которая может перевернуть мир. Но для мира и экономики это время может стать турбулентным и даже опасным.
С 23 октября Меркурий станет ретроградным. Это период лучше всего использовать для возвращения к старым идеям, проработке деталей проектов, знакомств и поиска контактов. Возможны проблемы в дороге, например опоздания или задержки рейсов. А уже 25 октября будет самое время заняться личной жизнью и налаживанием дипломатических связей.
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2026 года
Овен
Октябрь станет для Овнов эмоциональным. Им нужно сосредоточиться на финансах: заработке, выплате долгов, распределении бюджета. Они почувствуют, что в этой сфере есть некая нагрузка, возможно представители знака пойдут на уменьшение каких-либо трат.
В течение месяца Овны сосредоточатся на партнерстве, контактах, связях, возможно захочется вернуться к бывшим партнерам — деловым или романтическим. На это у них будут силы и выносливость, появится энтузиазм.
Телец
Тельцы почти весь месяц будут ощущать себя недостаточно удовлетворенными в партнерских взаимоотношениях. Они либо сами будут высказывать свое недовольство партнером или коллегами, либо, наоборот, партнеры и коллеги захотят выяснить отношения, чтобы показать, что Тельцы, возможно, ведут себя некорректно по отношению к ним.
«Тельцы озаботятся своей работой и карьерой, может встать вопрос о заработной плате или повышении в должности. Возможно, некоторые из них захотят сменить работу и сферу деятельности», — рассказала Калиновская.
Близнецы
Октябрь у Близнецов окажется творческим, появятся идеи, как улучшить бизнес. Могут быть проблемы с коллегами, сотрудниками, неприятные ситуации из-за денег, например выплат зарплат. Придется решать вопросы с кредитами и долгами. Но Близнецам повезет в поездках, налаживании новых связей и поиске контактов.
«Они смогут отправиться куда-то за рубеж или получить долгожданные документы и визы для международных поездок», — уточнила астролог.
Рак
Для Раков октябрь пройдет достаточно эмоционально. В то же время Венера будет поддерживать их оптимизм касаемо финансов. Представители знака будут чувствовать энергию, захотят выходить в свет, больше общаться и сотрудничать. Некоторые Раки проявят себя ярко и творчески.
«Им светит удача во взаимоотношениях, сотрудничестве со старыми партнерами. Возможны большие траты», — добавила Калиновская.
Лев
Львы в октябре будут чувствовать себя на коне. У них появится много силы, выносливости, оптимизма, энтузиазма и дел, которые они будут решать. Кто-то из Львов отправится в поездку с деловым партнером.
Представители знака могут получить новые предложения в сфере бизнеса, возможно придется вложиться финансово в эту область либо в семью, жилье — покупку мебели или предметов интерьера.
Дева
Для Дев второй осенний месяц пройдет насыщенно, эмоционально и творчески. У них появятся новые идеи и планы, представители знака подумают, откуда взять деньги для их реализации.
Другие отправятся в поездку, на встречу с друзьями, одноклассниками, однокурсниками. На этих посиделках Девам повезет, и появятся новые направления в развитии их работы и бизнеса, перспективные проекты.
Весы
Весы в октябре сосредоточатся на себе и самовыражении, и для этого у них будут потенциал и возможности. Однако резко понадобятся деньги, из-за чего остро встанет вопрос финансового обеспечения и заработка Весов: они будут чувствовать неудотвотворенность своим финансовым состоянием.
«Придется срочно решать вопросы с обучением, сотрудничеством с людьми, юридическими моментами. Возможно, Весам придется защищать свои права в суде или самим обратиться в суд», — подчеркнула астролог.
Скорпион
Скорпионы будут чувствовать себя лучше остальных знаков зодиака. Венера будет находиться в их знаке и придаст им шарм, очарование, нежность, контактность. Успех ждет Скорпионов в делах любви, отношений, искусства, денег.
Некоторые представители знака получат подарки, комплименты, денежное вознаграждение за труды или им вернут долг. Придется принимать радикальные решения по бизнесу, могут возникнуть конфликты с сотрудниками.
«В целом Скорпионы будут чувствовать себя энергично, у них появится сила и творческий запал для проявления себя на работе и в бизнесе», — отметила Калиновская.
Стрелец
Стрельцы в октябре смогут рассчитывать на помощь друзей. Они наладят новые контакты, смогут интегрироваться в новом обществе. У них могут улучшаться продажи на работе.
Стрельцы задумаются об улучшении финансового положения, чтобы путешествовать. Если они смогут наладить отношения с бывшими партнерами, вернуться к старым договоренностям или к тем сферам бизнеса, которыми занимались ранее, им это удастся.
Козерог
Козероги будут принимать много решений по развитию бизнеса, возможны острые ситуации нехватки денег на зарплаты сотрудников или для уплаты налогов, придется решать юридические перипетии или защищать свои права в судебном порядке. Вероятно, принятые решения нужно будет задокументировать.
Водолей
Водолей будет чувствовать себя достаточно хорошо, получать удовольствие от жизни, путешествовать, общаться со старыми знакомыми и приятелями.
Могут быть и конфликты, представители знака иногда будут чувствовать раздражение по отношению к людям.
Рыбы
Ретроградная Венера в октябре будет поддерживать творческий потенциал Рыб. Одновременно с этим им придется решать насущные проблемы по работе, выполнять мелкие задачи, которые потребуют от представителей знака огромного внимания и усердия. Они начнут больше думать о заработке и соответствует ли он их трудовым навыкам — и эти мысли не всегда будут им нравиться.
Однако Рыбы сохранят оптимистичный настрой, который поможет им справиться со всеми проблемами и задачами в октябре.