Ретроградные Венера и Меркурий. Почему октябрь 2026 года будет непростым

Октябрь 2026 года обещает быть непростым: ретроградные Венера и Меркурий, Черная Луна и напряженные аспекты планет внесут разлад в отношения, финансы и планы. Астрологи предупреждают о скандалах, разводах и банкротствах, но у каждого знака зодиака есть и свои удачные дни. Чего ждать от второго осеннего месяца — в материале 360.ru.

Общая характеристика октября 2026 года Предстоящий месяц будет наполнен гармонией космической природы, но не в мире людей. Всему виной ретроградная Венера, которая начнется уже третьего числа, а также Меркурия — его обратное движение стартует 23 октября, рассказала 360.ru астролог и астропсихолог Любовь Калиновская.

Интересно Новолуние в октябре произойдет 10-го числа в 18:51 по московскому времени, а полнолуние — 26-го в 7:13.

Люди будут чувствовать неудовлетворенность отношениями, финансами, дисгармонию, а их конфликты и противостояния будут иметь ярко выраженный характер. «Ретроградному Меркурию добавит негатива Черная Луна — он будет чувствоваться во взаимоотношениях, общем настроении и помыслах. Многие союзы, партнерства и договоренности потерпят фиаско, не достигнув консенсуса. Сломается много сердец и планов, произнесут вслух много нелицеприятного, вероятны громкие скандалы, разводы и банкротства», — объяснила эксперт. Она посоветовала следить за речью, обещаниями, мыслями и чувствами — негатив начнет разрушать жизнь. В октябре будет сложно не только с контактами и принятием решений, но и с поездками и бизнесом. Организации будут испытывать нехватку в финансах, некоторые и вовсе прекратят свою деятельность. В мире военные конфликты усугубятся и могут расшириться. Вероятны и разрушительные природные катастрофы.

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Астрологический прогноз на октябрь 2026 года С 3-4 октября Венера станет ретроградной. В это время важно быть аккуратным и остерегаться обмана, иллюзий, ложных религиозных течений. Уже 4-5 октября Венера встанет в оппозицию к Солнцу. В этих числах будет много препятствий, проблем, задач и ограничений, которые заставят поднапрячься. Выйдут наружу причины противостояний, разногласий и глобальных конфликтов, что станет кризисом для систем и структур на любом уровне. Секстиль Марса и Урана 6 и 7 октября добавит энергии, изобретательности, молниеносности реакций. Возможны экстремальные ситуации, проведение военных операций. Повысится раздражение в обществе. Венера 10 октября отметится квадратурой Марса. Чувства, оценки и желания не будут сочетаться с действиями. Вероятен накал страстей и эмоциональные бури. Возможны неприятности в сфере романтических отношений и финансах. Калиновская посоветовала в эти дни особенно контролировать свои эмоции и желания, чтобы кошелек не пострадал от денежных потерь. Белая Луна 12 октября перейдет в знак Весов. Законность партнерских гармоничных отношений станет важной. Звезды будут благоволить к достижению консенсуса и договоренностей.

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В середине месяца, 14 и 15 октября, Солнце в секстиле с Юпитером откроет широкие перспективы для улучшения международных отношений и развития заграничного бизнеса. С 16 по 18 октября Марс будет способствовать достижению поставленных целей. С 17 по 19 октября ретроградная Венера придет в секстиль с Черной Луной. Она будет склонять людей к искушениям в материальном плане, сексуальным выражениям или проявлению эгоизма. А вот 19 и 20 октября принесут разочарование в любви, сильные негативные эмоции, скандалы и финансовые потери. Возможны громкие публичные скандалы, всплеск преступлений на сексуальной почве. Ближе к концу месяца, 23 и 24 октября, будет прекрасный заряд энергии и мотивация для воплощения в жизнь задуманного, осознания страсти, которая может перевернуть мир. Но для мира и экономики это время может стать турбулентным и даже опасным. С 23 октября Меркурий станет ретроградным. Это период лучше всего использовать для возвращения к старым идеям, проработке деталей проектов, знакомств и поиска контактов. Возможны проблемы в дороге, например опоздания или задержки рейсов. А уже 25 октября будет самое время заняться личной жизнью и налаживанием дипломатических связей.

Фото: Nick White/moodboard / www.globallookpress.com

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2026 года Овен Октябрь станет для Овнов эмоциональным. Им нужно сосредоточиться на финансах: заработке, выплате долгов, распределении бюджета. Они почувствуют, что в этой сфере есть некая нагрузка, возможно представители знака пойдут на уменьшение каких-либо трат. В течение месяца Овны сосредоточатся на партнерстве, контактах, связях, возможно захочется вернуться к бывшим партнерам — деловым или романтическим. На это у них будут силы и выносливость, появится энтузиазм. Телец Тельцы почти весь месяц будут ощущать себя недостаточно удовлетворенными в партнерских взаимоотношениях. Они либо сами будут высказывать свое недовольство партнером или коллегами, либо, наоборот, партнеры и коллеги захотят выяснить отношения, чтобы показать, что Тельцы, возможно, ведут себя некорректно по отношению к ним. «Тельцы озаботятся своей работой и карьерой, может встать вопрос о заработной плате или повышении в должности. Возможно, некоторые из них захотят сменить работу и сферу деятельности», — рассказала Калиновская.

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Близнецы Октябрь у Близнецов окажется творческим, появятся идеи, как улучшить бизнес. Могут быть проблемы с коллегами, сотрудниками, неприятные ситуации из-за денег, например выплат зарплат. Придется решать вопросы с кредитами и долгами. Но Близнецам повезет в поездках, налаживании новых связей и поиске контактов. «Они смогут отправиться куда-то за рубеж или получить долгожданные документы и визы для международных поездок», — уточнила астролог. Рак Для Раков октябрь пройдет достаточно эмоционально. В то же время Венера будет поддерживать их оптимизм касаемо финансов. Представители знака будут чувствовать энергию, захотят выходить в свет, больше общаться и сотрудничать. Некоторые Раки проявят себя ярко и творчески. «Им светит удача во взаимоотношениях, сотрудничестве со старыми партнерами. Возможны большие траты», — добавила Калиновская. Лев Львы в октябре будут чувствовать себя на коне. У них появится много силы, выносливости, оптимизма, энтузиазма и дел, которые они будут решать. Кто-то из Львов отправится в поездку с деловым партнером. Представители знака могут получить новые предложения в сфере бизнеса, возможно придется вложиться финансово в эту область либо в семью, жилье — покупку мебели или предметов интерьера.

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Дева Для Дев второй осенний месяц пройдет насыщенно, эмоционально и творчески. У них появятся новые идеи и планы, представители знака подумают, откуда взять деньги для их реализации. Другие отправятся в поездку, на встречу с друзьями, одноклассниками, однокурсниками. На этих посиделках Девам повезет, и появятся новые направления в развитии их работы и бизнеса, перспективные проекты. Весы Весы в октябре сосредоточатся на себе и самовыражении, и для этого у них будут потенциал и возможности. Однако резко понадобятся деньги, из-за чего остро встанет вопрос финансового обеспечения и заработка Весов: они будут чувствовать неудотвотворенность своим финансовым состоянием. «Придется срочно решать вопросы с обучением, сотрудничеством с людьми, юридическими моментами. Возможно, Весам придется защищать свои права в суде или самим обратиться в суд», — подчеркнула астролог. Скорпион Скорпионы будут чувствовать себя лучше остальных знаков зодиака. Венера будет находиться в их знаке и придаст им шарм, очарование, нежность, контактность. Успех ждет Скорпионов в делах любви, отношений, искусства, денег. Некоторые представители знака получат подарки, комплименты, денежное вознаграждение за труды или им вернут долг. Придется принимать радикальные решения по бизнесу, могут возникнуть конфликты с сотрудниками. «В целом Скорпионы будут чувствовать себя энергично, у них появится сила и творческий запал для проявления себя на работе и в бизнесе», — отметила Калиновская.

Фото: Медиасток.рф