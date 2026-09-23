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    Дачникам рассказали о правилах подкормки жимолости

    Агроном Тихонова: подкармливать жимолость лучше весной, а не осенью

    Gemini
    Фото: Gemini

    Жимолость относят к неприхотливым кустарникам, но растение лучше не подкармливать осенью. Об этом 360.ru рассказала агроном Елизавета Тихонова.

    Важным правилом ухода в осенние дни она назвала отказ от использования азотных удобрений, так как это вещество провоцирует рост молодых побегов. Вызреть они не успеют и к зиме замерзнут.

    «Удобрения лучше использовать весной, потому что с вешними водами все уходит вниз», — пояснила Тихонова.

    По ее словам, глубина основной всасывающей зоны у корней составляет 20-25 сантиметров. Сейчас листьев на жимолости почти нет, и если ее подкормить, то удобрения так и останутся лежать без пользы.

    Как правильно ухаживать за жимолостью, чтобы получить хороший урожай, — в нашей статье.

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