Дачникам объяснили, чем навоз отличается от сидерата

Биолог Воробьев: навоз не может заменить сидерат, потому что это другое

Иногда огородники предпочитают сидератам навоз — он питает почву, повышая ее плодородие. Однако это не совсем правильно, так как они выполняют разные функции, рассказал 360.ru агроном и биолог Михаил Воробьев.

«Навоз — совсем другое дело. Он, конечно, полезный. Но если речь идет о сидератах, то они не удобряют, а улучшают структуру почвы, отчасти насыщая ее органическими веществами. Такой севооборот для оздоровления почвы», — отметил он.

Отличие в том, что навоз привносит в почву питательные вещества и микроорганизмы, а сидераты создают их прямо на грядке, извлекая элементы из глубоких слоев земли и воздуха.

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