Сегодня 17:30 Самый неприхотливый ягодник: как правильно ухаживать за жимолостью Фото: Gemini Эксклюзив

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Жимолость — одна из самых неприхотливых ягодных культур. Она переживает и лютые морозы, и отсутствие снега, и растет даже в полутени. Но многие садоводы по привычке начинают готовить ее к зиме так же, как смородину или малину, — и совершают ошибку. Что действительно стоит делать с жимолостью в сентябре, а чего следует избегать, разбирался 360.ru.

Как жимолость переносит холода По словам агронома Елизаветы Тихоновой, жимолость вполне может вовсе обойтись без сложной специальной подготовки к зиме: растение, которое еще относительно недавно было полностью диким, сохранило удивительную выносливость. «Жимолость прекрасно переносит и морозы, и вообще холод. Это растение совсем недавно было адаптировано из дикой природы, и в принципе оно прекрасно переносит любые условия», — пояснила собеседница 360.ru.

Фото: Gemini

По словам эксперта, куст способен хорошо расти и под плодовыми деревьями, и на освещенном месте, и в полутени.

У меня самой растет жимолость, я наблюдаю за ней порядка 40 лет — с того момента, как она появилась. И вижу, что растение неприхотливое. Оно и снегом заметается доверху, и при этом великолепно живет. И без снега переносит морозы. Елизавета Тихонова

Что нужно сделать с кустом жимолости осенью Главное, что требуется жимолости в сентябре, — это чистая земля под кустом. Сорную траву необходимо вовремя убирать. «Желательно, чтобы под растением было чисто, чтобы не было сорняков, потому что они берут на себя лишнее питание», — пояснила агроном. Помимо этого, не помешает прорыхлить почву. А вот строгой необходимости подкармливать жимолость осенью нет: напротив, иногда это может пойти совсем не на пользу. Почему осенние удобрения могут быть пустой тратой времени Важное правило ухода за жимолостью осенью — не совершать ошибку с использованием азота, поскольку он спровоцирует рост молодых побегов, которые просто не успеют вызреть и замерзнут в зимний период. В целом, по словам собеседницы 360.ru, для максимальной эффективности все подкормки следует перенести на следующую весну.

Фото: Gemini

«Удобрения лучше использовать весной, потому что с вешними водами все уходит вниз. Зона корней, основная всасывающая зона, — это 20-25 сантиметров. И если вы внесете подкормку сейчас, когда листьев на жимолости практически нет, они не фотосинтезируют, то все удобрения так и останутся лежать. А весной с вешними водами все это уйдет в горизонт ниже 25 сантиметров. То есть растению почти ничего не достанется», — рассказала Тихонова. Как правильно прореживать жимолость Единственная процедура, которая действительно может понадобиться, — омоложение в виде поэтапной обрезки. Но она подходит только для взрослых кустов — 9-10 лет и старше.

Если у вас куст 35-40 лет, то, конечно, его нужно прореживать. Жимолость живет до 50 лет на одном месте. Неплохо себя чувствует, но надо прореживать старые ветви. Они начинают хуже плодоносить, их сразу видно, особенно на кусте, который сбросил лист.

В остальном жимолость — культура, которая доставляет минимум проблем. «Со смородиной и другими ягодниками хлопот куда больше», — отметила собеседница 360.ru.

Фото: Gemini

Как правильно подкормить жимолость осенью: памятка Если вы все же решите подкормить жимолость, не дожидаясь наступления тепла, то вместо азота следует использовать фосфор и калий. Первый укрепляет корневую систему и помогает почкам сформироваться, а второй улучшает обмен веществ в тканях. Для раствора потребуются 10 литров теплой воды, три столовые ложки суперфосфата и две столовые ложки сульфата калия. Смесь нужно оставить на два часа, периодически помешивая. Перед внесением лучше сперва пролить землю чистой водой. Под взрослый куст — 20-30 литров, под молодой — 10-15 литров. Затем нужно распределить раствор по периметру кроны куста.