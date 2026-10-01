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    Шеф-повар Малышев предложил добавлять шоколад в соус к мясу

    Шеф-повар Григорий Малышев рассказал, как использовать шоколад в десертах и мясных блюдах. По его словам, контраст сладкого, соленого и кислого помогает раскрыть вкус продуктов, сообщает «Абзац».

    Малышев предложил смешивать шоколад с морской солью и ягодами с кислинкой. Для такого сочетания подойдет как сладкий, так и горький шоколад. Шеф-повар подчеркнул, что выбор ингредиентов зависит от личного вкуса.

    Несколько капель шоколада, по его словам, можно добавить в мясной соус демиглас. Малышев советует подавать его к нежирному стейку. Еще один вариант — добавить немного шоколада в брусничный соус к шведским тефтелям.

    Шеф-повар также предложил экспериментировать с начинками для шоколадного фондана. Кроме того, он рекомендует сочетать шоколад с сельдереем: хрустящий овощ, по мнению Малышева, хорошо дополняет его вкус, передает радио Sputnik.

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