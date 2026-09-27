В Индии обезьяна стащила бутылку водки в алкомаркете, выпила и заснула

На востоке Индии в городе Ранчи обезьяна проникла в винный магазин, напилась и заснула на коробках с алкоголем. Об этом сообщил телеканал NDTV .

Сотрудники магазина попытались ее выгнать, но обезьяна добралась до спиртного и выпила одну из бутылок с водкой. На опубликованных кадрах было видно, как примат сладко спал на коробках с алкоголем.

Сотрудники алкомаркета отметили, что обезьяна выпила спиртное так легко и быстро, как будто давно привыкла к нему. Когда примат-алкоголик проспался, то сбежал с торговой точки.

Ранее в Индии обезьяна напала на 91-летнюю женщину, которая при падении ударилась головой о землю. На следующий день женщина умерла.