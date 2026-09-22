Житель Ростова-на-Дону прокатился на диване и попал на видео

В Ростовской области мужчина прокатился по улице на диване. Видеоролик с необычным заездом опубликовал местный телеграм-канал «Privet-Rostov.ru — новости Ростов-на-Дону» .

На кадрах видно, что по дороге ехал диван, установленный на деревянной платформе на колесах. Мужчина в ковбойской шляпе управлял необычным средством передвижения. Перед ним был закреплен небольшой столик с торшером, а с одного бока на платформе установлен то ли ЖК-телевизор, то ли монитор компьютера.

Автор видео написал, что уровень комфорта на максимуме. И пошутил, что «АвтоВАЗ», вероятно, до сих пор в шоке. В конце добавил, что жизнь на пенсии удалась.

В конце прошлого года в Екатеринбурге Дед Мороз прокатился по улицам в ванной на колесах.