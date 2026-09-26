Сегодня 21:00 Символ победы над смертью. Зачем носить нательный крестик и почему его нельзя считать оберегом Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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В воскресенье, 27 сентября, православные отметят Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня — один из двунадесятых праздников, важнейших после Пасхи. Он посвящен обретению священной реликвии в IV веке в Иерусалиме. Но если сам праздник известен многим, то вопрос о том, зачем мы носим нательный крест, до сих пор вызывает споры. Это оберег, традиция или нечто большее?

История праздника Праздник установили в память об обретении Животворящего Креста Господня в период около 325-326 годов в Иерусалиме, у горы Голгофа. Предание рассказывает об археологическом и духовном приключении. Согласно ему, святая царица Елена, мать римского императора Константина Великого, которой тогда было 80 лет, отправилась в сердце Земли обетованной, чтобы найти священные места, связанные с земной жизнью Иисуса Христа, и отыскать главное — тот самый крест. Когда величайшую реликвию обнаружили и на месте раскопок собрались верующие, иерусалимский патриарх Макарий поднимал крест, чтобы все могли увидеть его и поклониться — то есть «воздвигал» его. Символ веры Для христиан крест давно стал не просто символом памяти о страданиях Христа, а способом почувствовать связь с высшими силами. Большинство верующих носят на шее нательные крестики.

Фото: РИА «Новости»

Однако священнослужители подчеркивают: крестик не стоит воспринимать как магический амулет или талисман, который защищает сам по себе. «Нательный крест — это категорически не оберег. В первую очередь это свидетельство исповедания нашей веры, это знак того, что мы с Христом, а Он с нами», — рассказал в беседе с 360.ru настоятель Свято-Никольского храма города Мосальска Калужской области иерей Владислав Береговой. По его словам, защита даруется человеку в крещении, а крест — лишь видимое подтверждение этого.

Христиане, которые в крещении отрицаются от сатаны и сочетаются Христу, защищены им от всех видимых и невидимых врагов. И свидетельством этого является надевание на ребенка крестика. Сначала вера взрослого человека или вера восприемников младенца, а потом несение креста как свидетельство того, что ты христианин. Владислав Береговой

Собеседник 360.ru отметил: без веры сам по себе крест является просто символом христианства в целом. Победа над смертью Писатель и религиовед Николай Сапелкин напомнил, что изначально крест был орудием пыток и именно чудесное воскрешение Иисуса Христа наделило его иным значением. «Распятие на кресте в Римской империи считалось наиболее позорным видом казни, потому что оно было наиболее мучительным. Распятию подлежали страшные разбойники и большие смутьяны», — рассказал эксперт. Христос сам нес свой крест до Голгофы — отсюда и выражение «нести свой крест».

Считать его просто каким-то оберегом было бы неверно. Это может быть даже оскорбительно для верующих людей. Это открытый знак исповедничества, знак, который подчеркивает близость с Иисусом Христом. Николай Сапелкин

Собеседник 360.ru добавил, что для христиан крест также является символом победы над смертью и адом, который показывает, что верующим смерть не страшна, поскольку они нацелены на вечную жизнь в раю.

Фото: РИА «Новости»