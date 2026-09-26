Символ победы над смертью. Зачем носить нательный крестик и почему его нельзя считать оберегом
В воскресенье, 27 сентября, православные отметят Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня — один из двунадесятых праздников, важнейших после Пасхи. Он посвящен обретению священной реликвии в IV веке в Иерусалиме. Но если сам праздник известен многим, то вопрос о том, зачем мы носим нательный крест, до сих пор вызывает споры. Это оберег, традиция или нечто большее?
История праздника
Праздник установили в память об обретении Животворящего Креста Господня в период около 325-326 годов в Иерусалиме, у горы Голгофа. Предание рассказывает об археологическом и духовном приключении.
Согласно ему, святая царица Елена, мать римского императора Константина Великого, которой тогда было 80 лет, отправилась в сердце Земли обетованной, чтобы найти священные места, связанные с земной жизнью Иисуса Христа, и отыскать главное — тот самый крест.
Когда величайшую реликвию обнаружили и на месте раскопок собрались верующие, иерусалимский патриарх Макарий поднимал крест, чтобы все могли увидеть его и поклониться — то есть «воздвигал» его.
Символ веры
Для христиан крест давно стал не просто символом памяти о страданиях Христа, а способом почувствовать связь с высшими силами. Большинство верующих носят на шее нательные крестики.
Однако священнослужители подчеркивают: крестик не стоит воспринимать как магический амулет или талисман, который защищает сам по себе.
«Нательный крест — это категорически не оберег. В первую очередь это свидетельство исповедания нашей веры, это знак того, что мы с Христом, а Он с нами», — рассказал в беседе с 360.ru настоятель Свято-Никольского храма города Мосальска Калужской области иерей Владислав Береговой.
По его словам, защита даруется человеку в крещении, а крест — лишь видимое подтверждение этого.
Христиане, которые в крещении отрицаются от сатаны и сочетаются Христу, защищены им от всех видимых и невидимых врагов. И свидетельством этого является надевание на ребенка крестика. Сначала вера взрослого человека или вера восприемников младенца, а потом несение креста как свидетельство того, что ты христианин.
Владислав Береговой
Собеседник 360.ru отметил: без веры сам по себе крест является просто символом христианства в целом.
Победа над смертью
Писатель и религиовед Николай Сапелкин напомнил, что изначально крест был орудием пыток и именно чудесное воскрешение Иисуса Христа наделило его иным значением.
«Распятие на кресте в Римской империи считалось наиболее позорным видом казни, потому что оно было наиболее мучительным. Распятию подлежали страшные разбойники и большие смутьяны», — рассказал эксперт.
Христос сам нес свой крест до Голгофы — отсюда и выражение «нести свой крест».
Считать его просто каким-то оберегом было бы неверно. Это может быть даже оскорбительно для верующих людей. Это открытый знак исповедничества, знак, который подчеркивает близость с Иисусом Христом.
Николай Сапелкин
Собеседник 360.ru добавил, что для христиан крест также является символом победы над смертью и адом, который показывает, что верующим смерть не страшна, поскольку они нацелены на вечную жизнь в раю.
Пост и молитва
Как и многие другие церковные праздники, Воздвижение Креста Господня в народе обросло различными приметами и запретами. Церковь относится к ним однозначно.
«Христиане не верят ни в какие суеверия.Сама этимология этого слова говорит о том, что это пустая вера. А зачем верить в то, чего нет?» — отметил Владислав Береговой.
В частности, распространено убеждение о том, что в этот день категорически нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и шумно веселиться. Под запретом и употребление алкоголя. Сапелкин прокомментировал это с иронией.
«Когда говорят, что в этот день не рекомендуется пить, возникает вопрос: а в другие рекомендуется? Алкоголь в принципе вреден, поэтому нет тактики пить его в какие-то дни. У церкви же одни рекомендации: если это постный день, то придерживаться поста. Если праздничный — не забывать о молитве Богу и посещении храма», — заключил эксперт.