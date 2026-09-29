Манул Тимофей в Московском зоопарке приступил к традиционной зимней зажировке

В Московском зоопарке у манула Тимофея с приходом осени начался период активного набора веса. С середины августа он стал больше интересоваться едой, чаще выходить на прогулки и показываться посетителям. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

«Чтобы поиск „добычи“ был для кота интересным, зоологи прячут перепелок и грызунов по всей территории его вольера в укромных местах», — заявили в организации.

К концу сентября вес Тимофея вырос до пяти килограммов, при этом летом его минимальная масса составляла 3,7 килограмма. Именно на осень у манула приходятся пик активности и наибольший интерес к еде. Сейчас за питанием хищника строго наблюдают специалисты.

Каждый день Тимофей ест примерно 250–300 граммов корма, но раз в неделю ему устраивают голодный день. Объем порций рассчитывают персонально с учетом взвешивания и постепенно увеличивают по мере приближения зимы.

Ранее в Московском зоопарке родились редкие птицекрылки и голубые лунные бабочки.