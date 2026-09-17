Ura.ru: кожаная обувь служит дольше, а экокожа проще в уходе

Натуральная кожа лучше пропускает воздух и при правильном уходе сохраняет вид несколько сезонов. Экокожа легче и дешевле, но ее покрытие может потрескаться от морозов и сгибов, сообщает Ura.ru .

Натуральная кожа имеет пористую структуру, поэтому обувь из нее постепенно подстраивается под стопу. Материал требует регулярной чистки, кремов и водоотталкивающей пропитки. Долгий контакт с водой и солью может его повредить.

Экокожу делают из тканевой или нетканой основы с полиуретановым покрытием. Такая обувь легче очищается и лучше переносит грязь и лужи, однако хуже пропускает воздух. Со временем покрытие может отслаиваться или трескаться, особенно при низкой температуре.

Натуральную кожу можно узнать по слегка терпкому запаху и шероховатой волокнистой изнанке. При сгибании на ней появляются неровные морщинки. Экокожа часто пахнет пластиком, клеем или резиной, а с изнанки у нее видна ровная тканевая основа.

Ботинки из экокожи в масс-маркете обычно стоят от 2 тысяч рублей, модели из натуральной кожи — от 6–7 тысяч. Для одного сезона подойдет качественная экокожа, а для длительной носки — натуральный материал при регулярном уходе.