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    Поединок между человеком и роботом-терминатором прошел в США

    null/PLANET PHOTOS
    Фото: null/PLANET PHOTOS/www.globallookpress.com

    В Сан-Франциско состоялся первый бой между человеком и роботом. На ринге встретились блогер Фрэнки Лапенна и управляемый оператором гуманоидный робот EngineAI T800, внешне напоминающий Терминатора, сообщил американский телеканал CNBC.

    Компания REK (Robot Entertainment Kombat) организовала поединок. Робот, вышедший в октагон, не являлся автономным. Им дистанционно управлял человек оператор с помощью VR-гарнитуры или контроллера. Равновесие терминатор поддерживал ИИ на борту.

    Во время боя блогер нанес двухметровому роботу несколько ударов. Лапенн был в шлеме и защитных щитках. Соперники обменялись ударами, но вскоре робот отправил блогера пинками в нокдаун.

    Ранее на Всемирных играх гуманоидов в Пекине гуманоидный робот Tian Gong Ultra в беге на 100 метров побил лучший результат ямайского спринтера Усэйна Болта.