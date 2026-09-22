Поединок между человеком и роботом-терминатором прошел в США

В Сан-Франциско состоялся первый бой между человеком и роботом. На ринге встретились блогер Фрэнки Лапенна и управляемый оператором гуманоидный робот EngineAI T800, внешне напоминающий Терминатора, сообщил американский телеканал CNBC .

Компания REK (Robot Entertainment Kombat) организовала поединок. Робот, вышедший в октагон, не являлся автономным. Им дистанционно управлял человек оператор с помощью VR-гарнитуры или контроллера. Равновесие терминатор поддерживал ИИ на борту.

Во время боя блогер нанес двухметровому роботу несколько ударов. Лапенн был в шлеме и защитных щитках. Соперники обменялись ударами, но вскоре робот отправил блогера пинками в нокдаун.

Ранее на Всемирных играх гуманоидов в Пекине гуманоидный робот Tian Gong Ultra в беге на 100 метров побил лучший результат ямайского спринтера Усэйна Болта.