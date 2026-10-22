360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Россиянам объяснили, как сочетать золото и серебро в одном образе

    Эксперт Изнова: цепочки разной длины создают четкие уровни

    Золотые и серебряные украшения можно носить вместе и дополнять бижутерией. Главное — сохранить баланс акцентов, рассказала категорийный директор SOKOLOV Таисия Изнова, сообщает газета «Известия».

    Эксперт посоветовала начать с простых сочетаний: золотой цепочки с серебряными серьгами или колец из разных металлов на одной руке. Привыкнуть к контрасту поможет двухцветное украшение. Можно также распределить металлы по разным зонам и связать их небольшой деталью второго оттенка.

    Гладкие изделия необязательно дополнять только гладкими: рельефные поверхности и объемные формы делают комплект выразительнее. Металл можно сочетать с жемчугом, эмалью, камнями и бисером. Основой для акцентной бижутерии могут стать привычные кольца, пуссеты или цепь.

    «Если хочется надеть крупные серьги, можно оставить шею более свободной. Если главным акцентом становятся несколько цепочек, на руках достаточно пары колец или браслета», — пояснила Изнова.

    Для многослойных сочетаний лучше выбирать цепочки разной длины: одинаковые могут визуально сливаться. Браслеты из разных металлов выглядят цельно, если близки по ширине. Кольца необязательно носить симметрично или подбирать в одном стиле, но в композиции стоит оставить один главный акцент.

    Читайте также

    Непрерывное время: почему мир отказался от високосной секунды и что ее сменит

    Грибникам назвали отличия трубчатых лисичек от обычных

    НЛО видят по всему миру. Этому нашлось объяснение

    Биолог Воробьев рассказал, как размножить комнатную герань

    сгенерировано с помощью ИИ

    Докрутить педали до Охотского моря. Ведущий 360.ru совершил велопутешествие на Колыму

    Миколог назвал самый дорогой гриб, растущий в России

    Gemini

    Предсказания, общение с духами и реальные расследования. Тайны сэра Артура Конан Дойля

    Сэр Артур Конан Дойл

    Тимофей объединяет. Психолог объяснила общую радость от новостей о зажировке манула

    Пикми-капуста и бургерные огурцы. Почему зумеры взялись за бабушкины закрутки

    Зарубин рассказал, почему Путин грозил кулаком на форуме «Деловая Россия»

    Жители США заметили в небе «космическую медузу» из-за ракеты Falcon 9

    Герань — репеллент и неприхотливый цветок: все, что нужно знать о растении на твоем подоконнике