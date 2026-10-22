Россиянам объяснили, как сочетать золото и серебро в одном образе

Золотые и серебряные украшения можно носить вместе и дополнять бижутерией. Главное — сохранить баланс акцентов, рассказала категорийный директор SOKOLOV Таисия Изнова, сообщает газета «Известия» .

Эксперт посоветовала начать с простых сочетаний: золотой цепочки с серебряными серьгами или колец из разных металлов на одной руке. Привыкнуть к контрасту поможет двухцветное украшение. Можно также распределить металлы по разным зонам и связать их небольшой деталью второго оттенка.

Гладкие изделия необязательно дополнять только гладкими: рельефные поверхности и объемные формы делают комплект выразительнее. Металл можно сочетать с жемчугом, эмалью, камнями и бисером. Основой для акцентной бижутерии могут стать привычные кольца, пуссеты или цепь.

«Если хочется надеть крупные серьги, можно оставить шею более свободной. Если главным акцентом становятся несколько цепочек, на руках достаточно пары колец или браслета», — пояснила Изнова.

Для многослойных сочетаний лучше выбирать цепочки разной длины: одинаковые могут визуально сливаться. Браслеты из разных металлов выглядят цельно, если близки по ширине. Кольца необязательно носить симметрично или подбирать в одном стиле, но в композиции стоит оставить один главный акцент.