Биолог Воробьев рассказал, как размножить комнатную герань

Многие знают герань как неприхотливое комнатное (и не только) растение. Ее не нужно подкармливать или искать для цветка особенное место в квартире, достаточно лишь вовремя поливать, чтобы она не засохла. Агроном и биолог Михаил Воробьев рассказал 360.ru, как размножить герань.

Делают это, как правило, зимой, когда у многолетнего растения опадают нижние листья, а цветок на время теряет свою декоративность.

«В это время она напоминает пальму: голый ствол и розетка листьев где-то сверху. В конце зимы, то есть в феврале — начале марта, срезают верхушки с листьями, укореняют их в воде и таким образом обновляют растение. Получается пышный кустик с листиками, с многочисленными веточками, на которых, соответственно, развиваются бутоны и цветы», — пояснил эксперт.

Развивают не только верхушки растения с листьями, но и «лысую» часть в горшке. Весной из нее начнут расти новые побеги.

Как герань может помочь в борьбе с комарами и мухами, читайте в материале 360.ru.