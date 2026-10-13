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    Грибникам назвали отличия трубчатых лисичек от обычных

    Миколог Комиссаров объяснил, чем отличаются трубчатые лисички от обычных

    Фото: РИА «Новости»

    Сезон обыкновенных лисичек в Подмосковье прошел — так поздно их уже в регионе не найти, слишком холодно. Однако трубчатые все же можно встретить, рассказал 360.ru кандидат биологических наук, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Никита Комиссаров.

    «Они мельче и не имеют такой ярко-оранжевой окраски. Шляпка бурая, я бы даже сказал, цвета коричневого гуталина. Ножка желтоватая, иногда ярко-желтого цвета. Под шляпкой цвет плодового тела серый или белый. Причем можно заметить четкую границу: под шляпкой серый цвет, а ножка ярко-желтая», — объяснил он.

    Когда в Подмосковье завершится сезон «тихой охоты» и какие еще грибы можно найти поздней осенью, читайте в нашей статье.

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