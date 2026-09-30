KP.RU: кошки сильнее собак изменили поведение ради жизни с людьми

Кошки научились общаться с человеком, хотя по природе они одиночки. Собакам приспособиться к жизни с людьми было проще, рассказала биолог Ольга Сибирякова, сообщает kp.ru .

Собаки научились выразительнее двигать бровями: так людям легче понимать их мимику. Кошки стали чаще мяукать и изменили голос. По словам Сибиряковой, мелодичное мяуканье помогает им привлекать внимание человека. Приспособиться кошкам было сложнее: в отличие от собак, они не привыкли жить в группе.

Близость питомца может помогать человеку справляться со стрессом, считает биолог. Но животное не заменит общение с людьми. Ожидание человеческого поведения от кошки или собаки может привести к разочарованию, поэтому хозяевам важно учитывать потребности питомцев.

Кошкам нужны места, где они могут спрятаться: подойдут, например, коробки. Собакам во время прогулки важно изучать запахи. Если постоянно мешать им обнюхивать все вокруг, они лишаются важной информации.

Сибирякова считает, что забота о питомцах помогает людям внимательнее относиться и к другим животным. Она напомнила о принципе «Пяти свобод»: животные не должны страдать от голода, дискомфорта, боли и страха. У них также должна быть возможность вести себя естественно.