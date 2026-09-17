Большие зубы и 20 кг запасов. Кто такой карбыш и чем опасен для дачника
Биолог Сафонов: опасные для человека дикие хомяки карбыши боятся собак
На дачном участке появились дыры, будто от крота, а урожай моркови и лука кто-то методично подъедает? Возможно, в огороде поселился карбыш — дикий хомяк, самый крупный представитель своего семейства. Он запасает до 20 килограммов корма, не боится человека и может укусить. Кто это такой, чем опасен и как выгнать грызуна с участка — в материале 360.ru.
Кто такой карбыш и как выглядит
Карбыш — обыкновенный хомяк, но самый крупный представитель из этого семейства. Самцы могут быть размером с большую крысу или молодую кошку, то есть около 35-40 сантиметров, рассказал 360.ru биолог Дмитрий Сафонов.
«Самки поменьше, примерно 25—30 сантиметров. Весят около полкилограмма, иногда больше. Окрас у зверька очень яркий, можно сказать, контрастный: спинка рыже-бурая с черным брюшком, по бокам — крупные белые пятна, но встречаются и абсолютно черные особи. Хвост у них короткий, толстенький, примерно восемь сантиметров. Мордочка вытянута, с большими защечными мешками, которые он использует для переноски корма», — описал карбыша эксперт.
Чем опасен карбыш для человека и его урожая
Карбыш — самый настоящий вредитель. На зиму он делает запасы примерно до 20 килограммов: буквально обкрадывает поля и огороды, разоряя их. Берет все — корнеплоды, луковичные культуры, молодые саженцы.
«Для человека он и агрессивен — это не домашний хомячок. Как правило, не бежит от опасности, а наоборот, принимает угрожающую позу: они могут стучать зубами или даже броситься навстречу, укусить человека — у этих зверьков достаточно мощные зубы. Я не знаю, насколько, но думаю, что укусы будут очень болезненные», — отметил биолог.
Укус карбыша опасен, так как он считается переносчиком инфекций, как и большинство диких грызунов. От него можно заразиться бешенством, подхватить сальмонеллез, токсоплазмоз, бактериальные инфекции, так как болезнетворные микроорганизмы содержатся в слюне дикого хомяка.
Где обитает карбыш
Для Московской области это редкий гость, его даже занесли в региональную Красную книгу.
«В 2020 году этих хомяков видели в Серпухове. Но это, скорее, единичные случаи, потому что основной ареал карбыша — южные регионы России: степи Поволжья, Черноземье. Зверек встречается и в лесостепной зоне в Сибири», — отметил Сафонов.
Из-за глобального потепления в последние годы ареал обитания карбышей постепенно смещается на север, поэтому встречи с ним в Подмосковье сейчас могли участиться.
Когда карбыш селится на участке
Этот синантропный вид грызунов, который селится рядом с человеком. Идеальное для него место должно содержать обилие корма, а это как раз огороды и сады, поля с зерновыми, различные корнеплодами, луковичные, которые сажают люди.
«Для них очень важен плотный, нерыхлый грунт, потому что в нем удобно проделывать рыть глубокие норы. Еще один важный фактор — наличие укрытий. Зверьки предпочитают холмистую местность либо участки леса с зарослями и кустарниками, например, рядом с дачным участком», — отметил Сафонов.
Опасность для грызунов представляют собаки, которые могут карбышей отпугнуть.
Как распознать, что карбыш поселился на участке
Когда дикий хомяк селится на участке, он строит себе подземные ходы, из-за чего по огороду можно увидеть изрытую землю, как делают кроты. Входные отверстия представляют собой дыры диаметром около пяти сантиметров.
По этой причине карбышей часто путают именно с кротами. Отличить их от этих животных можно по повреждениям корнеплодов.
«Какие-нибудь недокусанные или полностью съеденные, например, морковь, свекла, луковицы тюльпанов, гладиолусов, лилии, картофель. Также карбыши грызут кору нижней части молодых деревьев и кустарников. Самый приметный признак — это следы лапок. Распознать грызунов можно и по звукам: шуршанию, щелчкам, в основном, ночным», — объяснил биолог.
Как выгнать карбыша с участка
Так как карбышей считают вымирающим видом в Подмосковье, убивать их нельзя. Самый гуманный метод выгнать непрошенного гостя — использование дымовой шашки.
«Она выделяет плотный дым с резким неприятным запахом, который проникает в подземные ходы грызунов, а дым делает такую нору непригодной для жизни», — отметил Сафонов.
Также карбыши боятся собак, поэтому собачий лай — отличное средство против грызунов.