17 сентября 2026 14:05 Большие зубы и 20 кг запасов. Кто такой карбыш и чем опасен для дачника Биолог Сафонов: опасные для человека дикие хомяки карбыши боятся собак Фото: сгенерировано при помощи ИИ / 360.ru Эксклюзив

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На дачном участке появились дыры, будто от крота, а урожай моркови и лука кто-то методично подъедает? Возможно, в огороде поселился карбыш — дикий хомяк, самый крупный представитель своего семейства. Он запасает до 20 килограммов корма, не боится человека и может укусить. Кто это такой, чем опасен и как выгнать грызуна с участка — в материале 360.ru.

Кто такой карбыш и как выглядит Карбыш — обыкновенный хомяк, но самый крупный представитель из этого семейства. Самцы могут быть размером с большую крысу или молодую кошку, то есть около 35-40 сантиметров, рассказал 360.ru биолог Дмитрий Сафонов. «Самки поменьше, примерно 25—30 сантиметров. Весят около полкилограмма, иногда больше. Окрас у зверька очень яркий, можно сказать, контрастный: спинка рыже-бурая с черным брюшком, по бокам — крупные белые пятна, но встречаются и абсолютно черные особи. Хвост у них короткий, толстенький, примерно восемь сантиметров. Мордочка вытянута, с большими защечными мешками, которые он использует для переноски корма», — описал карбыша эксперт. Чем опасен карбыш для человека и его урожая Карбыш — самый настоящий вредитель. На зиму он делает запасы примерно до 20 килограммов: буквально обкрадывает поля и огороды, разоряя их. Берет все — корнеплоды, луковичные культуры, молодые саженцы. «Для человека он и агрессивен — это не домашний хомячок. Как правило, не бежит от опасности, а наоборот, принимает угрожающую позу: они могут стучать зубами или даже броситься навстречу, укусить человека — у этих зверьков достаточно мощные зубы. Я не знаю, насколько, но думаю, что укусы будут очень болезненные», — отметил биолог.

Фото: сгенерировано при помощи ИИ / 360.ru

Укус карбыша опасен, так как он считается переносчиком инфекций, как и большинство диких грызунов. От него можно заразиться бешенством, подхватить сальмонеллез, токсоплазмоз, бактериальные инфекции, так как болезнетворные микроорганизмы содержатся в слюне дикого хомяка. Где обитает карбыш Для Московской области это редкий гость, его даже занесли в региональную Красную книгу. «В 2020 году этих хомяков видели в Серпухове. Но это, скорее, единичные случаи, потому что основной ареал карбыша — южные регионы России: степи Поволжья, Черноземье. Зверек встречается и в лесостепной зоне в Сибири», — отметил Сафонов. Из-за глобального потепления в последние годы ареал обитания карбышей постепенно смещается на север, поэтому встречи с ним в Подмосковье сейчас могли участиться.

Фото: сгенерировано при помощи ИИ / 360.ru

Когда карбыш селится на участке Этот синантропный вид грызунов, который селится рядом с человеком. Идеальное для него место должно содержать обилие корма, а это как раз огороды и сады, поля с зерновыми, различные корнеплодами, луковичные, которые сажают люди. «Для них очень важен плотный, нерыхлый грунт, потому что в нем удобно проделывать рыть глубокие норы. Еще один важный фактор — наличие укрытий. Зверьки предпочитают холмистую местность либо участки леса с зарослями и кустарниками, например, рядом с дачным участком», — отметил Сафонов. Опасность для грызунов представляют собаки, которые могут карбышей отпугнуть. Как распознать, что карбыш поселился на участке Когда дикий хомяк селится на участке, он строит себе подземные ходы, из-за чего по огороду можно увидеть изрытую землю, как делают кроты. Входные отверстия представляют собой дыры диаметром около пяти сантиметров. По этой причине карбышей часто путают именно с кротами. Отличить их от этих животных можно по повреждениям корнеплодов.

Фото: 360.ru