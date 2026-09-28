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    Японские коты стали использовать дренажные каналы как «метро»

    Коты в Японии спускаются под землю через отверстия в дренажных каналах вдоль дорог. В таких туннелях животные прячутся от жары, холода и ветра. Видеозапись с «кошачьим метро» опубликовал Youtube-канал Cat Island Time.

    Японские ливневые каналы под тротуарами часто имеют стандартизированные прямоугольные или круглые отверстия в бетонных плитах, которые идеально подходят по размеру для кошек, но недоступны для большинства собак. В соцсетях такие дренажные коммуникации прозвали «кошачьим метро».

    Сеть каналов позволяет усатым перемещаться по городу под землей, избегая внимания собак и людей. Бетонные плиты также становятся естественным терморегулятором — они удерживают прохладу летом и защищают от ледяного сквозняка зимой.

    Ранее петербурженка встретила в парке сервала — африканского дикого кота. Животное спокойно гуляло, не бросалось на людей и не шипело.

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