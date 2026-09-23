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    Агроном раскрыла главный секрет ухода за жимолостью

    Агроном Тихонова: жимолость старше 9-10 лет нужно прореживать для лучшего урожая

    Gemini
    Фото: Gemini

    При уходе за жимолостью единственной процедурой, которая действительно понадобится взрослому кусту, считают прореживание. На это 360.ru указала агроном Елизавета Тихонова.

    Омоложение в виде поэтапной обрезки подходит растениям от 9-10 лет и старше.

    «Жимолость живет до 50 лет на одном месте. Неплохо себя чувствует, но надо прореживать старые ветви. Они начинают хуже плодоносить», — предупредила специалист.

    В остальном, по ее словам, хлопот с жимолостью немного, особенно по сравнению со смородиной и другими ягодными культурами.

    Что нужно делать с жимолостью осенью и как ее правильно подкармливать, читайте в нашей статье.

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