Агроном раскрыла главный секрет ухода за жимолостью

Агроном Тихонова: жимолость старше 9-10 лет нужно прореживать для лучшего урожая

При уходе за жимолостью единственной процедурой, которая действительно понадобится взрослому кусту, считают прореживание. На это 360.ru указала агроном Елизавета Тихонова.

Омоложение в виде поэтапной обрезки подходит растениям от 9-10 лет и старше.

«Жимолость живет до 50 лет на одном месте. Неплохо себя чувствует, но надо прореживать старые ветви. Они начинают хуже плодоносить», — предупредила специалист.

В остальном, по ее словам, хлопот с жимолостью немного, особенно по сравнению со смородиной и другими ягодными культурами.

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