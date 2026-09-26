Священник объяснил, почему нательный крестик нельзя считать оберегом

Нательный крест нельзя воспринимать в качестве магического амулета или талисмана, который сам по себе защищает от невзгод. Об этом 360.ru рассказал настоятель Свято-Никольского храма города Мосальска Калужской области иерей Владислав Береговой.

«Нательный крест — это категорически не оберег. В первую очередь это свидетельство исповедания нашей веры, это знак того, что мы с Христом, а Он с нами», — подчеркнул он.

По словам священника, защита дается человеку при крещении. Без веры же крест является только символом христианства.

Подробнее о значении нательного крестика, а также о празднике Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, который православные отметят 27 сентября, читайте в нашем материале.