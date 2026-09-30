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    Филолог Малыгина объяснила популярность фразы «сикс севен»

    Фраза «сикс севен» легко запоминается благодаря ритму и звучанию. Доктор филологических наук, ректор Международного евразийского университета медиакоммуникаций Лидия Малыгина объяснила, почему бессмысленный мем стал популярным, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

    Малыгина рассказала, что у фразы «сикс севен» нет фиксированного значения. Ее используют как универсальную реакцию на разные ситуации. Среди представителей поколения альфа мем также помогает узнавать «своих».

    Фразу часто сопровождают жестом: ладони направляют вверх и поочередно двигают, словно чаши весов. По словам Малыгиной, короткое выражение легко повторить и запомнить благодаря его ритму и звучанию.

    Филолог полагает, что активное использование мема продлится еще несколько месяцев. Затем фраза станет звучать реже, но сохранится в культурном коде.

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