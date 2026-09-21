«Радиостанция Судного дня» выдала в эфир два странных сообщения

«Радиостанция Судного дня» за день выдала в эфир слова «дамполяд» и «рабокриз»

«Радиостанция Судного дня», известная как «Жужжалка», передала в эфир второе загадочное сообщение вечером в понедельник, 21 сентября. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» .

Радиостанция вышла в эфир спустя две недели молчания. «Жужжалка» передала второй сигнал в 20:24 по московскому времени.

«НЖТИ 61087 рабокриз 3267 1868», — говорилось в сообщении.

До этого радиостанция выходила в эфир в 18:33 по московскому времени с сообщением «дамполяд». Один из комментаторов отметил, что это слово уже повторилось третий раз за всю историю. Другой обрадовался, что радиостанция снова заработала.

Ранее «Жужжалка» выдала 27 августа в эфир сразу 24 таинственных сообщения за день. В их числе были слова «курочка», «душегуб» и «болограф».