Биолог Сафонов объяснил, как выгнать краснокнижного карбыша с участка
Карбышей часто путают с кротами, но они гораздо опаснее и способны буквально терроризировать дачников, обчищая их огороды. В Московской области этого дикого грызуна занесли в Красную книгу — встречается он редко. Как бороться с непрошенным гостем так, чтобы не нарушить закон, 360.ru объяснил биолог Дмитрий Сафонов.
Самый гуманный метод выгнать непрошенного гостя — использование дымовой шашки.
«Она выделяет плотный дым с резким неприятным запахом, который проникает в подземные ходы грызунов, а дым делает такую нору непригодной для жизни», — отметил Сафонов.
Также карбыши боятся собак, поэтому собачий лай — отличное средство против грызунов.
Чем опасны грызуны, как их отличить от обычных кротов и какие условия подтолкнут карбышей селиться на огородах — в нашей статье.