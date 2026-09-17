Биолог Сафонов объяснил, как выгнать краснокнижного карбыша с участка

Карбышей часто путают с кротами, но они гораздо опаснее и способны буквально терроризировать дачников, обчищая их огороды. В Московской области этого дикого грызуна занесли в Красную книгу — встречается он редко. Как бороться с непрошенным гостем так, чтобы не нарушить закон, 360.ru объяснил биолог Дмитрий Сафонов.