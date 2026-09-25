У выдаваемых «Радиостанцией Судного дня» слов не оказалось смысловой нагрузки

В сообщениях «Радиостанции Судного дня» прямой смысл несут только цифры, а не кодовые слова. Об этом рассказал РИА «Новости» владелец телеграм-канала «УВБ-76 эфир».

Сообщения строятся по строгой схеме: позывной, цифровой код, кодовое слово и снова цифровая последовательность. Кодовые слова нужны лишь для идентификации типа или адресата. Шифр кроется исключительно в цифрах.

В пример эксперт привел сообщение от 21 сентября: «НЖТИ НЖТИ 76146 дамполяд 8138 4105 прием». У станции есть несколько позывных. НЖТИ — самый частый, он считается постоянным, а остальные используют в период учений.

Некоторые кодовые слова становились поводом для мемов. В эфире звучали «фрицотютя», «сухоблин», «утюгонит», «мракощуп», «вурдалак», «самолетобой» и другие.

За день 27 августа радиостанция выдала близкое к рекордному количество сообщений за сутки. В тот день их число достигло 24.