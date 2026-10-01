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    Агроном Лагута объяснил, как сохранить виноград свежим дома

    Агроном Лагута: поздние сорта винограда с плотной кожицей хранятся дольше

    Агроном Павел Лагута посоветовал хранить виноград сухим, беречь грозди от повреждений и регулярно удалять испорченные ягоды, сообщает aif.ru.

    Для долгого хранения Лагута рекомендует выбирать поздние сорта с рыхлыми гроздьями и плотной кожицей, пишет kp.ru.

    Собирать виноград нужно сухим. Кисти не следует мыть: лишняя влага ускоряет порчу ягод.

    Перед хранением агроном советует удалить треснувшие, поврежденные и подгнившие ягоды. Делать это нужно осторожно, чтобы не стереть естественный восковой налет.

    Грозди можно уложить в емкости с вентиляционными отверстиями или пакеты, в которых циркулирует воздух. При хранении важно не допускать сильного тепла и промерзания. Виноград нужно регулярно осматривать и убирать подпорченные ягоды, чтобы гниль не распространилась на всю кисть.

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