Агроном Лагута объяснил, как сохранить виноград свежим дома

Для долгого хранения Лагута рекомендует выбирать поздние сорта с рыхлыми гроздьями и плотной кожицей, пишет kp.ru.

Собирать виноград нужно сухим. Кисти не следует мыть: лишняя влага ускоряет порчу ягод.

Перед хранением агроном советует удалить треснувшие, поврежденные и подгнившие ягоды. Делать это нужно осторожно, чтобы не стереть естественный восковой налет.

Грозди можно уложить в емкости с вентиляционными отверстиями или пакеты, в которых циркулирует воздух. При хранении важно не допускать сильного тепла и промерзания. Виноград нужно регулярно осматривать и убирать подпорченные ягоды, чтобы гниль не распространилась на всю кисть.