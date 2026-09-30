360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Медведя-верхолаза заметили на дереве в Иркутске

    Молодого медведя, забравшегося на верхушку дерева, засняли в Приангарье. Видео с хищником опубликовала в Instagram* российская предпринимательница, блогер и генеральный директор Федеральной академии вождения «Вектор» в Иркутске Дарья Тюрнева.

    Животное залезло на дерево прямо возле трассы в Иркутской области.

    «Какой он скалолаз! Первый раз вживую так вижу медведя», — отметила автор видео.

    Она обратила внимание, что хищник еще совсем «зеленый».

    «Молодой, красивенький. Как он туда залез, вообще непонятно, но вот такие чудеса по трассе встречаются в этом году», — сообщила жительница Иркутска.

    Ранее в Забайкальском крае объявили режим повышенной готовности из-за большого количества медведей. Животные стали часто выходить к населенным пунктам. Глава региона Александр Осипов подчеркнул, что ситуация требует особого внимания.

    * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

    Читайте также

    Японские коты стали использовать дренажные каналы как «метро»

    Манул Тимофей в Московском зоопарке приступил к традиционной зимней зажировке

    Отпугнут проволочника и улучшат почву: что такое сидераты и когда их сеять

    Японские коты стали использовать дренажные каналы как «метро»

    Манул Тимофей в Московском зоопарке приступил к традиционной зимней зажировке

    Отпугнут проволочника и улучшат почву: что такое сидераты и когда их сеять