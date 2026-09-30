Медведя-верхолаза заметили на дереве в Иркутске

Молодого медведя, забравшегося на верхушку дерева, засняли в Приангарье. Видео с хищником опубликовала в Instagram* российская предпринимательница, блогер и генеральный директор Федеральной академии вождения «Вектор» в Иркутске Дарья Тюрнева.

Животное залезло на дерево прямо возле трассы в Иркутской области.

«Какой он скалолаз! Первый раз вживую так вижу медведя», — отметила автор видео.

Она обратила внимание, что хищник еще совсем «зеленый».

«Молодой, красивенький. Как он туда залез, вообще непонятно, но вот такие чудеса по трассе встречаются в этом году», — сообщила жительница Иркутска.

Ранее в Забайкальском крае объявили режим повышенной готовности из-за большого количества медведей. Животные стали часто выходить к населенным пунктам. Глава региона Александр Осипов подчеркнул, что ситуация требует особого внимания.

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