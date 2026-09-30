Сегодня 20:30 Ковчег Завета прячется в Турции? Что известно о поисках судна Ноя Фото: Ноев ковчег, миниатюра Fleur des histoires, XV век. Heritage-Images / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Турецкий археолог заявил, что нашел ковчег, на котором Ной с семьей и животными спасся от потопа. Скалы Дурупинар давно вызывали интерес у тех, кто мечтал о ветхозаветном артефакте. Правда, никаких фактических доказательств нет, только красивые слова и картинки. Кто ищет легендарное судно Ноя, есть ли шансы его найти и что об этом думают ученые, узнавал 360.ru.

Найден Ноев ковчег Археологи исследовали в восточной Турции скалы Дурупинар. Они с 70-х годов прошлого века знамениты тем, что издалека и сверху похожи на силуэт гигантского корабля. А еще у подножья были найдены так называемые Камни Арзапа с выдолбленными вверху сквозными отверстиями. Они очень похожи на древние штормовые якоря. С помощью бурения, георадара, созданного на основе военных разработок ВВС США, электротомографии, тепловизионных дронов и прочих современных технологий удалось найти в скалах множество аномальных пустот. Они схожи с планировкой внутренних помещений крупного судна, причем разделены на три четкие части. Согласно библейскому описанию в Книге Бытия (глава шестая, стих 16), у ковчега тоже было три внутренних этажа для размещения животных, запасов пищи и семьи Ноя. Анализ почвы показал, что, по сравнению с внешним грунтом, внутри формации в три раза выше содержание органики. Это может указывать на остатки древнего дерева, из которого сделали судно.

Фото: Скальные образования Дурупынар. Zorka Sojka / Википедия

Пустоты в скалах не редкость Нынешние искатели ковчега утверждают, что нашли «аномальные пустоты». Но на самом деле без них практически невозможно найти крупный горный массив или скальную породу. Так что это отнюдь не редкость, объяснил 360.ru старший научный сотрудник геологического факультета МГУ Александр Спиридонов. «Пустоты в скалах — это результат карстового процесса, то есть растворения карбонатных пород. Такое встречается практически повсеместно, начиная от Подмосковья и заканчивая Крымом, Альпами, Балканами. И Турция здесь не исключение», — заверил Спиридонов. Что же касается судна Ноя, то теоретически для того, чтобы слиться со скалой, ему даже не нужно было бы ждать и тысячелетия. Для окаменения дерева иногда достаточно пары десятков лет. Но все зависит от того, в каких условиях оно будет находиться, отметил геолог.

Если деревяшка попадает в какой-нибудь гидротермальный источник, а в Турции их достаточно, она вообще может полностью окаменеть за несколько лет. А если попадает в условия высокогорных ледников, то там сохранится вообще в первозданном виде. Александр Спиридонов

Кто ищет ковчег Поиски Ноева ковчега ведет организация Noah’s Ark Scans. Исследованиями Дурупинара руководит турецкий ученый из университета Сивас Джумхуриет профессор археологии Дженкер Атила. В этом году он прославился сенсационным исследованием древнеримской медицины. Профессор нашел около древнего Пергама 1900-летние стеклянные флаконы со следами человеческих фекалий, смешанных с маслом тимьяна. Это стало первым в мире физическим доказательством правдивости древних медицинских текстов, которые описывали подобные мази. Глава Noah’s Ark Scans Эндрю Джонс (не путать с почившим британским режиссером хоррор-фильмов Эндрю Джонсом!) — IT-разработчик, который называет себя независимым исследователем. Он давно занимается поисками ковчега и даже переехал жить в город Догубаязит у подножия горы Арарат, чтобы лично руководить изысканиями.

Фото: Эндрю Джонс и Дженкер Атила (справа), 2026 год / Соцсети

Джонс — координатор исследований и отвечает за техническую сторону дела, часто выступает главным спикером проекта в мировых медиа. А еще в 2022 году он помог полностью модернизировать Туристический центр Ноева ковчега в Турции: обновил экспозиции и написал образовательные материалв для посетителей. Международная команда Noah’s Ark Scans 23 сентября 2026 года официально объявила, что в ходе забора керна (извлечения цилиндрического образца) на глубине около четырех-пяти метров насадка бура наткнулась на что-то аномально твердое и разлетелась вдребезги. По мнению исследователей, это былой окаменевшее дерево. Правда, образца добыть так и не удалось.

Интересно Вообще-то турецкие власти запрещают проводить раскопки в горах: есть опасность оползней. Но видимо, инвестиции в местный туризм сделали свое дело. Мало того — в приграничный регион, а скалы Дурупинар находятся всего в трех километрах от границы с Ираном, легко допустили иностранцев с высокотехнологичным оборудованием.

Вскоре после поломки бура кто-то пробрался в квартиру Джонса. Ценности не тронули, зато утащили все ноутбуки и стационарные компьютеры, карты памяти и жесткие диски. Если так попытались выкрасть какую-то информацию о поисках ковчега, то зря: исследователи все дублировали в облачные хранилища и на резервные носители вне дома. Стоит отметить, что как раз в то время шел сбор средств для продолжения бурения скалы. Деньги жертвовали мало, вяло и неохотно. Но как только появилась новость о краже, христианские сообщества буквально за пару дней собрали более 100 тысяч долларов на покупку нового оборудования и продолжение зимних лабораторных тестов. Происшествие стало мощнейшим маркетинговым толчком, что заставило многих заподозрить Noah’s Ark Scans в нечестной игре. Тем более что сотрудники компании уже не раз занимались провокациями в соцсетях, обещая «переписать учебники» и «навсегда уничтожить дарвинизм и теорию эволюции». Все несогласные автоматически зачисляются в «хейтеры».

Фото: Ноев ковчег, миниатюра XI века. Heritage-Images / www.globallookpress.com

Мнение ученых Научное сообщество уже несколько раз опровергало громкие заявления Джонса и компании. Скалы Дурупинар полностью состоят из вулканического базальта, андезита и известняка. То, что пытаются выдать за окаменевшее дерево, на самом деле лава, измененная гидротермальными процессами. Пустоты в скалах обнаружили еще в 1996 году. Кстати, независимые геофизики так и не смогли найти «внутренние коридоры» и «палубы», которые видел на сканере Джонс. Что до внешней формы лодки, то она образовалась из-за выветривания породы, ледников и оползней. Такие «симметричные аномалии» встречаются по всему миру. Повышенное содержание органического углерода и калия, которое якобы показывало сгнившую древесину, объяснили локальной экосистемой. В течение тысяч лет в низине этой ложбины скапливались дождевая вода, помет птиц, останки животных и наносы травы, что естественным образом обогатило почву. Да что там, проект Джонса критикуют даже авторитетные ученые, верящие в божественное сотворение мира. Один из них, геофизик Джон Баумгарднер, в 80-х годах XX века сам горячо поддерживал версию о ковчеге в Дурупинаре и отправился исследовать скалы. После лабораторных анализов он официально признал свою ошибку. Большинство ученых считают, что суета Noah’s Ark Scans — всего лишь хитрый трюк, чтобы привлечь пожертвования и приманить туристов.

Интересно Согласно Библии, ковчег был сделан из дерева гофер. Возможно, имелся в виду кипарис или кедр. Размеры судна указали в локтях, так что тут все примерно: длина где-то 135-150 метров, ширина около 22-25 метров, высота 13-15 метров. Изнутри и снаружи судно было покрыто смолой для абсолютной водонепроницаемости. Постройка заняла около века. Ноев ковчег остановился «на горах Араратских». Однако авторы ветхозаветной книги Бытия могли иметь ввиду горы в Урарту, древнем государстве севернее Ассирии. Путаница произошла оттого, что в иврите не пишут гласные, а огласовки (знаки, которые на них указывают) впервые были проставлены лишь в VII веке нашей эры.

Поиски ковчега Разумеется, Джонс не первый, кто пытается найти Ноев ковчег в горах Дурупирнар. До него почву подготовили другие американцы — Рональд Уайетт и Дэвид Фасольд. Оба тоже не историки и не археологи: первый служил помощником анестезиолога, второй был офицером торгового флота США, а позже специализировался на подъеме ценностей со дна морей. Именно эта парочка нашла Камни Арзапа и объявила их дромадонами — якорями судна ветхозаветного праведника. Однако все порушили злые геологи, которые доказали, что находки были из местной породы и, следовательно, не могли быть привезены из Месопотамии, территории нынешнего Ирака, откуда отчалил Ной. Еще Уайетт на полном серьезе утверждал, будто разыскал Содом и Гоморру, место пересечения израильтянами Красного моря после исхода из Египта и истинное месторасположение горы Синай, откопал ковчег и нашел человеческую кровь с двадцатью четырьмя хромосомами: 23 от Девы Марии и одна от Бога.

Фото: Давид Фасольд рядом с «якорями ковчега», Турция. Robert C. Michelson / Википедия

Кстати, изначально поиски ковчега считались святотатством, хотя это не мешало отдельным смельчакам пытаться найти артефакт. Искали его, правда, на Арарате. Туда трижды пытался подняться святой Иаков, но каждый раз засыпал по дороге. В итоге ангел принес ему деревянный фрагмент судна, который сейчас хранится в Эчмиадзинском монастыре. Активные розыски начались во второй половине XIX века. Например некий Джон Джозеф, называвший себя принцем Нури и архиепископом Вавилона, клялся, будто нашел останки ковчега на Арарате. В 1893-м он безуспешно пытался организовать экспедицию, чтобы разобрать ветхозаветное судно и доставить его на всемирную выставку в Чикаго. Русские тоже отметились: якобы военный летчик Владимир Росковитский при облете вокруг Арарата на высоте более четырех километров увидел огромное судно, лежащее на берегу озера. Сообщили царю-батюшке, солдаты слазали на гору, нашли ковчег, наделали фотографий и отправили во дворец. Но тут случилась революция и все доказательства пропали. Последними на находку претендовала в 2010 году группа христианских исследователей из Турции и Китая. Они заявили, что нашли остатки Ноева ковчега под снегом и вулканическими обломками на горе Арарат, на высоте четыре тысячи метров над уровнем моря, недалеко от пика. Даже предъявили кусок древесины. Радиоуглеродный анализ показал, что предполагаемой части ковчега около 4800 лет, но эти данные ученые сильно оспаривают — при подобных изысканиях часто происходят ошибки. К тому же нет никаких доказательств, что древесина была частью именно легендарного судна Ноя, а не, допустим, древнего храма.

Фото: Гора Арарат. Alexandr Graschenkov / www.globallookpress.com

Где еще был потоп Сказание о великом потопе известно не только из Библии и Корана — оно существует более чем в 250 культурах по всему миру. И у большинства в легендах фигурирует герой, который с помощью огромного сундука, корабля, надутой шкуры или просто взбираясь на горы спасается вместе с семьей и животными от наводнения. В Месопотамии у древних шумеров и вавилонян эта история описана в эпосе о Гильгамеше. Древние греки рассказывали мифы о сыне Прометея Девкалионе, царе Огиге и сыне Зевса Дардане. Индусы передавали легенду о мудреце Ману, китайцы — об императоре Юй и его отце. Пожалуй, самая замечательная история про потоп, пусть и без героя, есть у аборигенов Австралии. Огромная лягушка однажды выпила всю воду на земле и тем вызвала сильную засуху. Земноводное отказывалось открывать рот и тогда ее… рассмешили. Она рассмеялась, жидкость выплеснулась и случился всемирный потоп.