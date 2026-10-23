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    Синоптик Мокеева назвала обычные сроки появления снега в Нижегородской области

    В Нижегородской области устойчивый снежный покров обычно устанавливается в конце второй декады ноября. Об этом рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Верхне-Волжского УГМС» Ольга Мокеева, сообщает newsnn.ru.

    По оценке синоптика, ждать осадков сейчас слишком рано. Мокеева вспомнила лишь один необычный случай: в 1973 году снежный покров сформировался уже 20 октября.

    «Но это исключение, других таких примеров привести не могу. Сейчас процессы в атмосфере не те», — пояснила Мокеева.

    13 октября в Нижнем Новгороде температура поднялась до +21,4 градуса. Этот показатель побил рекорд, державшийся с 1981 года.

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