Калужские аграрии собрали более 250 тысяч тонн урожая зерновых культур

В Калужской области завершаются основные полевые работы, а предварительные итоги сезона уже показывают стабильные результаты в растениеводстве. Несмотря на сложные погодные условия, аграрии региона пятый год подряд собирают в среднем около 250 тысяч тонн зерновых, а урожай масличных культур превысил 60 тысяч тонн. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Владислав Шапша.

Значительный вклад в работу сельхозпредприятий вносит Калужская машинно-технологическая станция, которая завершила двухлетнюю программу обновления автопарка. Сейчас в ее распоряжении около 200 видов техники.

«Новые образцы преимущественно российского и белорусского производства, в том числе 15 новых „Кировцев“ с системами автопилотирования и искусственного интеллекта — это комфортные условия труда и весомая помощь земледельцам», — сказал губернатор.

С начала сезона подразделения МТС обработали более семи тысяч гектаров зерновых и масличных культур и заготовили свыше 100 тысяч тонн кормов. Кроме того, специалисты вспахали более 10 тысяч гектаров — вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.