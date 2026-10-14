Сегодня 18:30 Потомки генералиссимуса. Как сегодня живут потомки Сталина и при чем тут Березовский Фото: 360.ru / РИА «Новости» Эксклюзив

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Как сложились судьбы детей Сталина, многие знают. Но подробности о жизни внуков, правнуков и праправнуков генералиссимуса известны не всем. Между тем, некоторые из них стали выдающимися людьми, иные породнились как минимум с одним олигархом, были и те, кто предпочел «скрыться с радаров» и жить максимально закрыто. Все, что известно о потомках отца народов, разыскал 360.ru.

Дочь Сталина Светлана Аллилуева Родных детей у отца народов было трое: двое сыновей и дочь Светлана. Последней дали фамилию матери — Аллилуева. Как любимице Сталина ей многое сходило с рук, в отличие от тех, кто оказывался с ней рядом. Например, в 17 лет Светлана сошлась с 38-летним драматургом Алексеем Каплером. Пара рассталась после того, как влюбленного отправили на пять лет в Воркутлаг. Через год, в 1944-м, Аллилуева выскочила замуж за Григория Морозова и родила от него сына, но супруги вскоре разошлись. В 1949 году дочь Сталина снова пошла под венец, на этот раз с Юрием Ждановым, сыном отцовского коллеги, и у них родилась дочь Екатерина. Потом стала женой Ивана Сванидзе, но и с ним довольно быстро развелась. С новым избранником, индусом Браджешем Сингхом, Аллилуевой вроде бы не давали официально расписаться советские власти. Однако в 1966 году, когда гражданский муж умер, никто не мешал дочери Сталина отвести его прах в Индию. Аллилуева хотела остаться там жить, но в посольстве настаивали, чтобы она вернулась в Москву.

Фото: Светлана Аллилуева на руках у Лаврентия Берии, 1931 год / Публичное достояние

Тогда в марте 1976-го Аллилуева, прихватив вещички, заявилась в посольство США в Дели и попросила политического убежища. Конечно, американцы приняли ее с распростертыми объятьями, шутка ли — сама дочь Сталина сбежала на Запад! Ее вывозили из Индии в строжайшей секретности, практически контрабандой. Беглянка взяла имя Лана Питерс, немного пожила в Швейцарии, потом отправилась в Соединенные Штаты. На жизнь хватало: Аллилуева оперативно опубликовала книгу, в которой вылила на отца, его соратников и СССР ушат грязи и довольно вольно обошлась с историческим фактами. Говорят, заработала на издании больше двух миллионов долларов. Новый брак случился в 1970 году: новоявленная мисс Питерс вышла замуж за американского архитектора Уильяма Питерса и в 45 лет родила дочь Ольгу (впоследствии она сменила имя на Крис). Девочку вскоре после развода мать сплавила в британскую квакерскую школу-интернат, а сама отправилась путешествовать.

Фото: Светлана Аллилуева в Нью-Йорке, 1967 год / Публичное достояние

Дети и внуки Аллилуевой Своих детей Иосифа и Екатерину Аллилуева бросила в СССР. Собственно, парень был уже взрослый — в свои 22 года окончил медицинский институт и учился в ординатуре. Сводная 16-летняя сестра как раз оканчивала школу и была на попечении брата. Семья ее отца немного помогала ребятам. Екатерина Аллилуева выучилась в МГУ на вулканолога и уехала на Камчатку в поселок Ключи, к подножию самого высокого в Евразии действующего вулкана Ключевская сопка. Живет там с дочерью по сей день. Бегство матери сочла предательством и, когда та приезжала в СССР, наотрез отказалась с ней видеться и не ответила ни на одно письмо. Иосиф Аллилуев жил в Москве, работал в Клиническом центре Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова, был доктором медицинских наук и получил звание заслуженного деятеля науки. Пациенты и коллеги вспоминали его как исключительно интеллигентного и доброго человека. Женат Аллилуев был дважды, но ребенок у него родился только в первом браке — сын Илья Вознесенский. Мальчику намеренно дали фамилию матери, чтобы оградить от ненужных ассоциаций с семьей Сталина — это могло сильно усложнить ему жизнь. Парень стал архитектором и известен москвичам тем, что создал дом-яйцо на улице Машкова.

Фото: дом-яйцо на улице Машкова, Москва / Валерий Мельников / РИА «Новости»

В конце 90-х годов прошлого века Вознесенский сожительствовал с художницей Елизаветой Березовской, старшей дочерью одиозного олигарха. От этого союза в 1999 году родился сын Савва Подкопов. Фамилию он получил от отчима, сына легендарного советского стайера, олимпийского чемпиона 1960 года по бегу Петра Болотникова. Сегодня праправнук Иосифа Сталина и внук Бориса Березовского вместе с матерью и младшими братьями живет в Лондоне. Ни он, ни его родные не дают никаких комментариев о своем историческом родстве.

Фото: Борис Березовский в зале заседаний Госдумы, Москва, 2000 год / Владимир Федоренко / РИА «Новости»

Сын Сталина Василий Джугашвили Василий Сталин, старший брат Светланы Аллилуевой, после самоубийства матери остался на попечении охраны отца. Само собой, такая «мужская компания» сказалась на мальчике плохо: он рано начал пить и курить, учился без особого рвения и в общеобразовательной школе, и в авиационной. Зато оказался хорошим пилотом. Во время Великой Отечественной войны Сталин-младший геройски дрался с врагом. Однако и куролесил немало, за что регулярно получал взыскания, но обычно снова отличался в боях и его опять восстанавливали в звании. Конечно, не Кожедуб, не Покрышкин, но воевал хорошо. После войны и смерти отца Василию пришлось туго. Он восемь лет просидел в тюрьме под именем Василий Васильев. Потом власти попытались задобрить Сталина роскошной квартирой и пенсией, но тот частенько напивался и ввязывался в скандалы. В итоге получил ссылку в Казань, а фамилию в документах ему сменили на Джугашвили. Василий был женат четыре раза, детьми обзавелся только в первых двух браках. Аллилуева открыто называла последнюю супругу своего брата, медсестру Марию Нусберг, «платным агентом КГБ». Но никаких доказательств этому нет: в архивах не нашли никаких упоминаний женщины и ее связей с Комитетом госбезопасности или иных структур. При этом некоторые «специалисты» полагают, что именно Нусберг виновна в смерти Василия, который умер во время продолжительного запоя. Якобы женщина намеренно вколола 40-летнему сыну Сталина фенобарбитал, который противопоказан при остром алкоголизме. Эта версия тоже не имеет никаких подтверждений.

Фото: Василий Сталин / Публичное достояние

Дети и внуки Василия Джугашвили Еще перед войной Василий женился на Галине Бурдонской — молодые люди познакомились на катке. В этом браке у них родились два ребенка — Александр и Надежда, которых отец отобрал при расставании и не позволял матери их видеть. Во втором браке с дочерью маршала Советского Союза Семена Тимошенко тоже появились на свет дочка и сын. Старший сын, Александр Бурдонский, сознательно отказался от известной фамилии, так как считал деда тираном. Внук Сталина работал главным режиссером Центрального академического театра Российской армии, был народным артистом. Детей ни у него, ни у его младшей сестры Надежды не было. Светлана, дочь от второго брака, всю жизнь страдала от тяжелого психического недуга и умерла в возрасте 42 лет. Ее брат, Василий Сталин — младший под давлением властей сменил фамилию на Джугашвили. Он уехал жить в Тбилиси, где пристрастился к наркотикам и в 23 года покончил с собой. Возможно, на их судьбу повлияла наследственность бабушки по отцу.

Фото: портрет Александром Бурдонского на церемонии прощания с режиссером, театр Российской Армии, Москва, 2017 год / Валерий Мельников / РИА «Новости»

Сын Сталина Яков Джугашвили Яков Джугашвили — самый старший сын Сталина от первого брака с Екатериной Сванидзе. Она умерла от брюшного тифа спустя восемь месяцев после родов, и мальчика до 14 лет воспитывала тетя Александра Монаселидзе. В 1921 году его отправили в Москву к отцу, которого подросток до того ни разу не видел. Яков говорил только по-грузински, был молчалив и застенчив, отношения со Сталиным у него не клеились. Но вторая жена вождя Надежда Аллилуева быстро подружилась с парнем. В школе он отлично справлялся с точными науками, а также показал себя выдающимся шахматистом. Получив аттестат зрелости, Яков решился на отчаянный поступок: втайне и против воли отца женился на 16-летней однокласснице Зое Гуниной. Само собой, все быстро открылось. Разразился скандал, который кончился неудачной попыткой суицида. Сталин назвал сына шантажистом и прекратил с ним общаться. Молодую семью приняли в Ленинграде Аллилуевы-старшие. После смерти новорожденной дочери брак распался. Позднее Яков ненадолго увлекся некой Ольгой Голышевой, которая уже после их расставания родила мальчика и настаивала, что он — сын Джугашвили. В декабре 1935 года Яков женился на балерине Юлии Мельцер, и у них родилась дочь Галина. Когда началась Великая Отечественная война сын Сталина сразу же отправился на фронт. Он геройски дрался на передовой. Когда Яков попал в плен, немцы предлагали обменять его, но получили отказ. Вечером 14 апреля 1943 года старший лейтенант Джугашвили погиб при попытке побега.

Фото: Яков Джугашвили / Публичное достояние

Дети и внуки Якова Джугашвили Евгений родился в гражданском союзе Якова с Ольгой Голышевой. Сам Яков ушел к другой женщине еще до рождения мальчика, поэтому Сталин долгое время не признавал внука. Позже Евгений доказал родство по документам и официально получил фамилию Джугашвили. Он был военным историком, кандидатом наук, активно занимался политикой. Прославился тем, что отстаивал честь и достоинство Сталина и неоднократно подавал иски к различным СМИ, Государственной думе и Федеральному архивному агентству. Написал книгу воспоминаний «Мой дед Сталин. Он — святой!». К слову сказать, своего знаменитого родственника ни разу не видел. Его старший сын Виссарион в начале XXI века уехал в США, его сыновья Иосиф и Василий живут в Тбилиси. Старший, полный тезка великого прапрадеда, стал профессиональным дирижером. Его брат предпочитает закрытый образ жизни, не ведет соцсети и не общается со СМИ. Младший сын Евгения Джугашвили Яков стал профессиональным художником-живописцем, живет в Грузии и раньше часто бывал в Москве. В 2009 году у него родилась дочь Ольга-Екатерина. Дочь Василия Сталина Галина от брака с балериной Юдифью Мельцер росла под опекой деда. Окончила филологический факультет МГУ, работала в Институте мировой литературы РАН, занималась переводами с французского языка и написала книгу воспоминаний «Внучка вождя». Была замужем за алжирским экспертом ООН.

Фото: Яков Джугашвили с дочерью Галиной / РИА «Новости»

Сын Галины Селим Бенсаад родился глухонемым и с дефектом лицевого нерва. Поначалу жил в Москве, работал художником-иллюстратором, грузчиком. В 2021 году из-за семейных споров за квартиру оказался бездомным и жил в машине. Переехал из столицы в Рязань, написал книгу «Тайны семьи Сталина». Периодически правнук Сталина выступает с громкими заявлениями. Он уже обращался к руководству страны и патриарху Кириллу с просьбой эксгумировать тело вождя, чтобы проверить, не отравили ли его. Также настаивал, что прадед якобы хотел упокоиться на Новодевичьем кладбище рядом с женой Надеждой Аллилуевой.

Фото: Селим Бенсаад, город Бор, Нижегородская область, 2024 год / РИА «Новости»

Потомки Сталина жили без проблем Иногда в прессе мелькали публикации о «проклятии детей Сталина», но это явный перебор. Причиной арестов Василия были его несдержанностью и пьянство, Светлана Аллилуева ни в чем не нуждалась даже после смерти отца, в эмиграции ее тоже никто не преследовал, отметил в разговоре с 360.ru писатель и публицист Александр Широкорад. Он напомнил что сам Сталин старался держать сыновей в строгости, но вот его окружение часто баловало парней. Однажды — дело было в 1938 году, в самый разгар репрессий — на того же Василия пожаловался его школьный учитель: парень плохо учился и открыто хамил учителям. Ответ вождя сохранился в архиве.

Сталин поблагодарил учителя и извинился, что не сразу ответил. Назвал Василия нахалом и сказал, что таким людям, как директор, которые потакают Василию, не место в школе. И пообещал систематически «брать Васю за шиворот».

Внуки и правнуки генералиссимуса жили без каких-либо проблем: его имя даже было для них своего рода защитным барьером, уточнил публицист. А вот детям соратников Сталина повезло меньше: например, сына того же Лаврентия Берии арестовали без суда и следствия, хотя никакого отношения к деятельности своего отца он не имел.

Фото: РИА «Новости»

Почему тема Сталина в России до сих пор популярна Сегодня тема Сталина снова востребована. По мнению Широкорада, люди стали понимать величину его вклада в развитие родной страны и международной политики.

Он за четыре года восстановил разрушенную страну. Ту ракету, которая вывела Юрия Гагарина на орбиту, начали разрабатывать при жизни Сталина, атомные подводные лодки тоже начали проектироваться при жизни Сталина. Он вел жесткую борьбу с коррупцией.