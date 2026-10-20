Миколог Комиссаров предупредил о смертельно ядовитом двойнике опят

Съедобные опята часто путают с галериной окаймленной — смертельно ядовитым грибом. Об этом рассказал научный сотрудник биологического факультета МГУ им. Ломоносова, кандидат биологических наук Никита Комиссаров, сообщает RT .

По словам специалиста, сейчас в Подмосковье наступил сезон осенних и зимних опят. Эти грибы подходят для варки, жарки и заготовок, однако у них есть опасные двойники.

Комиссаров назвал несколько внешних отличий галерины окаймленной. По его словам, у нее нет юбочки на ножке, а по краю шляпки есть белая пленка, напоминающая кайму. Эксперт отметил, что у осенних и зимних опят такой каймы нет.

Миколог также указал на различия в окраске. Он описал шляпки осенних опят как бежево-бурые, зимних — как желтовато-коричневые. Галерина, по его словам, имеет равномерный цвет кофе с молоком или молочного шоколада.

Комиссаров добавил, что опята часто растут большими группами, а галерина обычно встречается поодиночке, иногда по два-три гриба.