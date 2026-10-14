В Госдуме призвали расширить действие «Пушкинской карты»

«Пушкинскую карту» следует выдавать детям уже с семи лет, чтобы они имели больше возможностей посещать культурные мероприятия. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы Каплан Панеш.

Он предложил расширить программу. По его словам, благодаря этому школьники получат возможность ходить в театры и музеи всем классом, а после — обсуждать увиденное вместе.

«Если мы говорим о воспитании культурного человека, начинать надо раньше, чем в 14 лет», — подчеркнул Панеш.

Он также назвал расширение программы инвестицией в будущее.

Ранее Минпросвещения снизило объем внеурочной деятельности старшеклассников с 700 до 680 часов за два года обучения. Занятия будут проводить по направлениям развития личности и на добровольной основе. В них будут включаться конференции, олимпиады и соревнования, общественно полезные практики, различные студии, экскурсии и исследования.

Утвержденный стандарт вступит в силу с 1 сентября 2027 года.