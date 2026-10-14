Климатолог Карнаухов заметил, что таяние льдов Гренландии меняет океанические течения

Средняя температура в Европе и европейской части России может снизиться на 20–25 градусов из-за перестройки океанических течений. Такой прогноз представил биофизик и климатолог Алексей Карнаухов, сообщает Sputnik .

Карнаухов объяснил, что глобальное потепление вызывает таяние льдов Гренландии. Это меняет структуру океанических вод и картину течений. По его оценке, перестройка может произойти в течение 20–30 лет.

Карнаухов отметил, что Гольфстрим уже ослабевает, отклоняется и в некоторых местах замедляется. По его словам, в Североатлантическом течении воду Гольфстрима заменяет вода Лабрадорского течения. Эксперт связал эти изменения с похолоданием на севере и риском климатических катаклизмов.

Ученый пояснил, что перераспределение тепла может сделать тропики жарче, а Европу, включая Москву, — холоднее. По его мнению, извержение крупного вулкана способно снизить температуру на Земле на 1–1,5 градуса и спровоцировать перестройку течений. Карнаухов также предупредил, что ядерная война может вызвать ядерное похолодание.