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    Климатолог Карнаухов заметил, что таяние льдов Гренландии меняет океанические течения

    Средняя температура в Европе и европейской части России может снизиться на 20–25 градусов из-за перестройки океанических течений. Такой прогноз представил биофизик и климатолог Алексей Карнаухов, сообщает Sputnik.

    Карнаухов объяснил, что глобальное потепление вызывает таяние льдов Гренландии. Это меняет структуру океанических вод и картину течений. По его оценке, перестройка может произойти в течение 20–30 лет.

    Карнаухов отметил, что Гольфстрим уже ослабевает, отклоняется и в некоторых местах замедляется. По его словам, в Североатлантическом течении воду Гольфстрима заменяет вода Лабрадорского течения. Эксперт связал эти изменения с похолоданием на севере и риском климатических катаклизмов.

    Ученый пояснил, что перераспределение тепла может сделать тропики жарче, а Европу, включая Москву, — холоднее. По его мнению, извержение крупного вулкана способно снизить температуру на Земле на 1–1,5 градуса и спровоцировать перестройку течений. Карнаухов также предупредил, что ядерная война может вызвать ядерное похолодание.

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