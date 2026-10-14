В Адыгее нашли новый вид бабочек

Исследователи выявили в Адыгее новый для России вид бабочек — редкое европейское насекомое, относящееся к семейству листоверток. Об этом заявила сотрудник кафедры зоологии Академии биологии и медицины ЮФУ Валерия Слюнькова в беседе с РИА «Новости» .

«Одним из ярких открытий стало обнаружение эпиблемы книциколаны (Epiblema cnicicolana). Это первая находка вида в России, а также его самое восточное местонахождение в мире», — сказала она.

По словам специалиста, до этого полагали, что данный вид бабочек встречается только в Западной и Центральной Европе. При этом пока трудно определить, обитал ли этот вид в Адыгее раньше.

Также она обратила внимание, что именно этот вид бабочек безвреден для культурных растений, несмотря на то, что принадлежит семейству листоверток, известных как опасные вредители. Бабочки кормятся блошницей дизентерийной, которая не имеет сельскохозяйственного значения.

Ранее стало известно, что Подмосковье белки начали делать запасы на зиму.