Садовод объяснил, как превратить опавшие листья в удобрение для сада

Опавшие листья не обязательно вывозить с участка, их можно превратить в полезное удобрение для сада. Об этом рассказала председатель регионального отделения Союза садоводов России в Республике Крым Татьяна Олейник в беседе с 360.ru.

Садовод объяснила, что для ускорения разложения листву можно измельчить и добавить в компост. Чем мельче будет опад, тем скорее он превратится в гумус — органическое удобрение, которое улучшает плодородие и структуру почвы.

«Если вы измельчите листья, то они быстрее перепреют и быстрее образуется гумус», — сказала Олейник.

Компост не нужно сильно утрамбовывать: растительным остаткам необходим воздух. По словам садовода, в компостную яму можно добавить азотные добавки. При этом важно следить, чтобы масса оставалась влажной.

О том, чем еще полезен садоводам осенний опад, читайте в материале 360.ru.