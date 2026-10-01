Климатолог предрек России рекордные снегопады и оттепели этой зимой

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов допустил, что предстоящей зимой в России может выпасть рекордное количество снега. Таким прогнозом он поделился в беседе с ИС «Вести» .

«Зима, наверное, все-таки будет теплее обычной, скорее всего. И кстати, это совершенно не исключает, что будут снегопады какие-то крупные, я имею в виду рекордные», — сказал он.

Карнаухов добавил, что снег будет быстрее таять в течение зимы из-за прохождения мирового климатического явления Эль-Ниньо. В последние годы в России именно так и происходит.

Ранее в Алтайском крае начался снегопад — зима пришла в регион в октябре.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что грядущая зима в России будет аномально теплой и влажной из-за потепления вод в центральной и восточной части Тихого океана.