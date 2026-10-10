На Земле началась слабая магнитная буря

Магнитная буря началась на Земле в субботу вечером — позже, чем ожидали специалисты. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Возмущенность магнитного поля не позже достигла Земли, но и оказалась слабее: она достигла уровня G1 — минимального по пятиступенчатой шкале.

Ранее ученые ИКИ РАН прогнозировали бурю уровня G2 на 9 октября. Ее объясняли случившимися на Солнце вспышками и приходом облака солнечной плазмы.

По новым прогнозам 11 октября магнитное поле Земли будет испытывать слабое возмущение. Радиационная обстановка останется спокойной. При этом в течение суток возможны перебои в работе коротковолновой радиосвязи.