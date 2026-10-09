09 октября 2026 21:30 Полезные соседи. Как пауки помогают очищать дом и почему их нельзя убивать Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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При виде паука в квартире многие из нас сразу хватаются за тапок или газету. Первый порыв — прихлопнуть непрошеного гостя. Однако на самом деле эти создания могут принести немалую пользу. И дело не только в народных приметах о счастье и достатке, но и во вполне научных обоснованиях. Каких пауков человек чаще всего может встретить в своем жилище, могут ли они быть опасными и почему их не стоит убивать — в материале 360.ru.

Паук в доме — к добру: что говорят приметы В народной традиции пауки издавна считались предвестниками хороших событий. Их появление в квартире или доме связывали с грядущим финансовым изобилием и удачей. В некоторых культурах пауков воспринимали как своеобразный оберег: считалось, что они отпугивают негативную энергию и злых духов, защищая жилище от всяческих бед. Существовала и конкретная примета — тот, кто убьет паука газетой, лишит себя важных новостей, способных круто изменить жизнь к лучшему. Но если отбросить суеверия, то есть и вполне рациональное объяснение пользы пауков. И здесь слово берут не передаваемые из поколения в поколение поверья, а наука.

Фото: РИА «Новости»

Естественный регулятор вредителей Пауки — прирожденные охотники на мелких насекомых. Они уничтожают мух, комаров, мошек и других назойливых обитателей квартиры. И даже помогают спасать домашние цветы, отлавливая тлю и трипсов. Считается, что наличие пары пауков в углах комнат — это признак здоровой экосистемы дома. «Самое главное — пауки являются регуляторами численности всех других беспозвоночных, которые мельче по размеру. Они всех их едят. И при этом не приносят вреда», — отметил в беседе с 360.ru зоолог и писатель-натуралист Илья Гомыранов. Убивая паука, вы не просто лишаетесь маленького помощника — вы фактически открываете дорогу для насекомых, с которыми он боролся. Освободившуюся нишу быстро займут те же мухи и комары: их станет ощутимо больше. Кроме того, пауки — важная часть биоразнообразия: каждый вид выполняет свою функцию в пищевой цепочке.

Фото: РИА «Новости»

Может ли в квартиру заползти ядовитый паук Один из основных страхов, который испытывают люди при виде паука, — это боязнь столкнуться с ядовитым созданием. Однако, по словам эксперта, жителям Центральной России бояться нечего.

Все пауки, которые живут на территории средней полосы России, в целом безобидны. Несмотря на то что у всех пауков есть яд, чтобы убивать свою жертву и защищаться, большинство из них неспособны прокусить кожу человека, потому что у них небольшие по размеру хелицеры. Соответственно, они все безопасны. Илья Гомыранов

Пауки более впечатляющего размера, которые теоретически могли бы прокусить человеческую кожу, в квартирах не селятся. «Крупные кругопряды обычно живут на улице. Они могут прокусить руку взрослого человека в одном из мест, где тонкая кожа, и вызвать местную реакцию в виде жжения. Но оно, как правило, даже слабее, чем укус осы», — пояснил специалист. Единственный по-настоящему опасный паук в России — каракурт — ближайший родственник черной вдовы. Однако, по словам Гомыранова, опасаться его появления в жилище не стоит.

Каракурт — это степной вид, поэтому встреча с ним в квартире практически невозможна. Есть неподтвержденные случаи, когда люди с продуктами питания из южных регионов заносили каракуртов. Но это крайне маловероятное стечение обстоятельств.

По словам зоолога, узнать каракурта можно по большому брюшку размером примерно в полтора сантиметра и тонким ножкам. Брюшко бывает как с красными пятнами, так и без них.

Фото: РИА «Новости»

Какие виды пауков живут в наших домах Чаще всего в квартирах и домах можно встретить несколько безобидных видов. Один из самых распространенных — домовый паук из семейства воронковых. Эти создания обитают рядом с человеком по всему миру и считаются настоящими санитарами помещений. Встречаются и чердачные пауки. Они охотятся на мух, комаров и тараканов, а иногда даже прогоняют с территории других пауков, например ложных вдов. С пауками часто путают сенокосцев: их еще называют косиножками. Однако это не настоящие пауки, а отдельный отряд паукообразных. Для человека они абсолютно безобидны: у сенокосцев нет ни ядовитых желез, ни желания кусаться. Как убрать паука из квартиры или дома Если внешний вид паука все же пугает и оставлять такого соседа в помещении вы не готовы, лучше не убивать его, а проявить гуманность и выпустить наружу. «К крупному пауку лучше не прикасаться голыми руками. Если вы хотите от него избавиться, можно использовать различные предметы, в частности совок с веником. Не стоит убивать паука, можно просто вынести его на улицу», — призвал собеседник 360.ru.