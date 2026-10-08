Сегодня 07:30 Цена точного выстрела. В Башкирии начнут платить охотникам за добычу лисы, волка и медведя Минэкологии Башкирии установило выплаты за добычу лисиц, волков и медведей Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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В Башкирии начали принимать заявления на выплаты за добычу лисиц, волков и бурых медведей. Как устроена такая система и почему охотникам решили платить за регулирование численности животных — разбирался 360.ru

От хобби к промыслу. Сколько платят за добычу диких животных Власти объявили о начале выплат за добычу трех видов животных: за лисицу охотник получит три тысячи рублей, за волка — 30 тысяч, за бурого медведя — 50 тысяч. Об этом рассказал министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов. Программа будет действовать по всей республике, кроме федеральных и особо охраняемых природных территорий. Чтобы получить деньги, охотнику нужно подать в канцелярию Минэкологии заявление, копию паспорта с пропиской, банковские реквизиты, согласие на обработку персональных данных, акт добычи и копию разрешения на добычу. Предоставить документы можно в течение года после получения акта. Министерство утвердит список получателей приказом и опубликует его на сайте. Деньги перечислят в течение 90 календарных дней после публикации реестра.

Фото: РИА «Новости»

Несвободная охота. Зачем ввели выплаты Финансовое вознаграждение не означает, что охотник сможет добывать животных без разрешений. Специалист по безопасности человека в природной среде, охотник и путешественник Михаил Ярин объяснил 360.ru, что денежное стимулирование должно работать в рамках действующих правил охоты и лицензирования.

Это не поощряет массовое убийство животных. Это не то, что ты пошел в лес, настрелял там зверя, пришел — и тебе миллион дадут. Есть четкий порядок, в рамках которого идет стимуляция. Михаил Ярин специалист по безопасности человека в природной среде, охотник и путешественник

По его оценке, вознаграждение может заинтересовать охотников добывать животных, на которых обычно неохотно получают разрешения. Такой промысел требует значительных затрат, а практической выгоды для себя охотник не видит. При этом нередко возникает необходимость регулирования численности животных или снижения риска распространения инфекций. «Там, где не хватает мощи государства, количества специалистов, получающих зарплату за это, и привлекают охотников. Это обычная практика», — пояснил собеседник 360.ru. При этом Ярин уточнил, что башкирскую программу, скорее всего, запустили из-за роста числа хищников, а не из-за потенциальной угрозы развития бешенства.

Фото: РИА «Новости»

Лицензии и учет. Сколько животных допустимо добыть Количество животных, которых разрешат добыть, зависит от выданных лицензий. По словам Ярина, охотник может запросить эту информацию у регионального органа, отвечающего за охоту. Лимиты устанавливают с учетом состояния популяции животных. Специалист отметил, что строгие ограничения нужны, чтобы не нарушать экологический баланс. «Вопрос должен решаться на уровне людей, которые принимают решения в данном субъекте Федерации. С привлечением науки», — обратил внимание Ярин.

Фото: РИА «Новости»

Добыча остается у охотника. Что делать с тушей Даже если охотник получил вознаграждение, государство не обязывает его взамен отдать тушу животного. Ярин рассказал, что добычей можно распорядиться самостоятельно, если правила конкретной охоты не предусматривают иное. Например, охотник может оставить мясо себе или использовать шкуру. «Ты добыл, например, куниц. Вправе не сдавать никому, пошить жене шубу. В других случаях это возможность заработать денег: получил лицензию на пушнину, сдал ее, получил вознаграждение. Это и называется промысел», — сказал специалист. Отдельно он обратил внимание на мясо кабана и медведя: эти животные могут быть переносчиками опасного заболевания — трихинеллеза. Употреблять такое мясо в пищу следует только после ветеринарно-санитарной экспертизы.

Фото: РИА «Новости»

Программа вознаграждения за охоту стала не способом заработать любой ценой, а частью региональной системы управления природными ресурсами: здесь важны и четкие правила, и учет численности животных, и ответственность за принятое решение каждого человека — от министра до охотника.