Осеннее тепло покинет Москву и Подмосковье. Стоит ли ждать возвращения холодов?

Установившаяся в Москве и Московской области теплая погода на следующей неделе постепенно начнет сдавать позиции. Северный и северо-западный ветер принесут похолодание, а дожди, которые сохранятся в столичном регионе в первые дни недели, к четвергу прекратятся. Какая погода ждет Москву и Подмосковье с 12 октября, выяснил 360.ru.

Дожди и понижение температуры Москва и Московская область по-прежнему остаются в зоне теплого воздуха, который постепенно отступает. Несмотря на то что основная часть теплой воздушной массы покинула столичный регион еще на этой неделе, температура продолжает превышать климатическую норму. Об этом 360.ru рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. Он подчеркнул, что сейчас превышение составляет примерно два-три градуса, а к концу следующей недели сократится до одного градуса. «При этом на погоду влияют циклон и связанный с ним атмосферный фронт. Поэтому практически до четверга будет облачно, с небольшими прояснениями, местами с дождями», — предупредил Цыганков.

Фото: РИА «Новости»

В понедельник ожидается небольшой дождь, а во вторник осадки усилятся: может выпасть около пяти миллиметров. В среду днем синоптик прогнозирует еще пять-шесть миллиметров осадков.

В понедельник дневная температура составит примерно +14…+18 градусов. Во вторник ожидается +12…+14, в среду — +11…+13, в четверг — +9…+14 градусов. Анатолий Цыганков

Цыганков пояснил, что в начале недели направление ветра изменится с южного на северо-западное и северное. В понедельник его скорость составит 6–11 метров в секунду, затем снизится до четырех–девяти метров. К концу недели ветер ослабеет. Особенно прохладными станут ночи. В начале недели температура составит +6…+11 градусов, в ночь на среду — +5…+10, а в ночь на четверг опустится до +2…+7 градусов. «Самой холодной станет ночь со среды на четверг. Затем ночная температура немного повысится. В целом погода будет умеренно сырой, прохладной, но все-таки немного теплее климатической нормы для этого времени года», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Синоптик добавил, что существенных различий между погодой в Москве и Подмосковье не ожидается. Однако за городом обычно прохладнее, чем в центре столицы. «Например, если прогнозируется +10…+15 градусов, то около +10 градусов может быть в области, а +15 — в Москве», — пояснил Цыганков.

Когда в Москве и Подмосковье закончатся дожди

Прогноз на предстоящую неделю дополнил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Он уточнил, что в понедельник, 12 октября, воздух в Москве прогреется до +14…+16 градусов, а в Подмосковье — до +12…+17. Ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Во вторник, 13 октября, температура в столице снизится до +12.+14 градусов, в области — до +10…+15. При этом на востоке Подмосковья воздух может прогреться до +18 градусов. В течение дня продолжатся небольшие, местами умеренные дожди. По прогнозу Ильина, уже в среду осадки заметно ослабеют. Днем в Москве ожидается +11…+13 градусов, в области — +9…+14. В четверг, 15 октября, дожди прекратятся. Ночью температура составит +2...+7 градусов, днем — +11…+16. В пятницу, 16 октября, также обойдется без осадков.

Фото: РИА «Новости»