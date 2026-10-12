360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Жителям Москвы и Подмосковья пообещали дождливую неделю

    Гидрометцентр: дожди в Москве и Подмосковье сохранятся всю неделю с 13 октября

    Фото: РИА «Новости»

    В Москве и Подмосковье в ночь на 13 октября ожидается дождь. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

    Предстоящей ночью в столичном регионе пройдут небольшие, а местами умеренные осадки на фоне облачности. Днем во вторник дождь также сохранится.

    На текущей неделе столичный регион окажется под влиянием теплых юго-западных и южных воздушных течений. Вместе с атмосферными фронтами они принесут дожди небольшой и умеренной интенсивности.

    Температура воздуха в Москве ночью составит от +9 до +11 градусов, по области — +6…+11 градусов. Днем в мегаполисе ожидается от +11 до +13 градусов тепла, в Подмосковье — +9…+13, а на востоке региона воздух может прогреться до +18.

    Также в Гидрометцентре сообщили, что текущая неделя в московском регионе будет теплее обычного.

    Читайте также

    Россиян предупредили о стремительных изменениях климата

    Полезные соседи. Как пауки помогают очищать дом и почему их нельзя убивать

    Медведь больше не вернется: самый действенный способ отвадить зверя

    Садовод объяснил, как превратить опавшие листья в удобрение для сада

    В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за медведей

    Осеннее тепло покинет Москву и Подмосковье. Стоит ли ждать возвращения холодов?

    Цена точного выстрела. В Башкирии начнут платить охотникам за добычу лисы, волка и медведя

    На Солнце впервые с сентября произошла вспышка класса M