Жителям Москвы и Подмосковья пообещали дождливую неделю

Гидрометцентр: дожди в Москве и Подмосковье сохранятся всю неделю с 13 октября

В Москве и Подмосковье в ночь на 13 октября ожидается дождь. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

Предстоящей ночью в столичном регионе пройдут небольшие, а местами умеренные осадки на фоне облачности. Днем во вторник дождь также сохранится.

На текущей неделе столичный регион окажется под влиянием теплых юго-западных и южных воздушных течений. Вместе с атмосферными фронтами они принесут дожди небольшой и умеренной интенсивности.

Температура воздуха в Москве ночью составит от +9 до +11 градусов, по области — +6…+11 градусов. Днем в мегаполисе ожидается от +11 до +13 градусов тепла, в Подмосковье — +9…+13, а на востоке региона воздух может прогреться до +18.

Также в Гидрометцентре сообщили, что текущая неделя в московском регионе будет теплее обычного.