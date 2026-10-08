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    Москвичам пообещали переменную облачность и потепление до +16 градусов 8 октября

    Гидрометцентр: москвичей 8 октября ждет потепление до +16 градусов

    Фото: РИА «Новости»

    Жителей Москвы 8 октября ожидает переменная облачность, воздух прогреется до +16 градусов. Прогноз на четверг опубликовали на сайте Гидрометцентра России.

    «Переменная облачность. Преимущественно без осадков», — уточнили метеорологи.

    В дневное время столбики термометров покажут от +14 до +16 градусов. Ветер ожидается южный со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

    В ночные часы температура воздуха опустится до +7…+9 градусов. Ожидается облачная погода, с прояснениями. Также преимущественно без осадков.

    В Московской области днем воздух прогреется до +12… +17 градусов, а ночью температура снизится до +1.

    Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что в пятницу, 9 октября, Землю накроют магнитные бури уровня G1–G2.

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