Москвичам пообещали переменную облачность и потепление до +16 градусов 8 октября

Жителей Москвы 8 октября ожидает переменная облачность, воздух прогреется до +16 градусов. Прогноз на четверг опубликовали на сайте Гидрометцентра России.

«Переменная облачность. Преимущественно без осадков», — уточнили метеорологи.

В дневное время столбики термометров покажут от +14 до +16 градусов. Ветер ожидается южный со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

В ночные часы температура воздуха опустится до +7…+9 градусов. Ожидается облачная погода, с прояснениями. Также преимущественно без осадков.

В Московской области днем воздух прогреется до +12… +17 градусов, а ночью температура снизится до +1.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что в пятницу, 9 октября, Землю накроют магнитные бури уровня G1–G2.