Магнитная буря на Земле усилилась и стала самой мощной за три месяца

Магнитная буря на Земле усилилась и стала самой мощной за последние три месяца. Она сопровождалась многочисленными яркими полярными сияниями, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Буря началась в субботу вечером — позже, чем прогнозировали ученые. Ее причиной назвали облака плазмы, которые дошли до магнитного поля Земли после интенсивной солнечной активности в начале недели.

«На Земле происходит самая сильная магнитная буря за три месяца. Буря регистрируется примерно с 20:00 по московскому времени», — рассказали астрофизики.

По прогнозу на 11 октября геомагнитная активность звезды останется умеренной или высокой. Событий максимальной мощности, класса Х, специалисты не ожидают, уточнили ученые Института прикладной геофизики.

Накануне на Солнце произошли две вспышки класса M. Вторая из них, уровня M6.5, началась в 18:10 и продолжалась 28 минут. Примерно за час до нее ученые зарегистрировали вспышку M1.2, которая длилась 32 минуты.