Агроном Викулов назвал деревья, которые осушат подтопления и выгребную яму

Владельцы влажных участков из года в год терпят неудобства из-за периодических подтоплений или переполненных выгребных ям. Агроном и специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов в разговоре с 360.ru назвал топ растений, которые помогут справиться с этой неприятностью.

«Хорошо сушит почву крушина, замечательно себя чувствует на таких участках черемуха, можно даже посадить обыкновенную: она, помимо осушения, будет красиво цвести весной. Неплохо себя ведет и черемуха поздняя», — отметил он.

В число хороших осушителей Викулов включил тополь, сосну, ель, различные виды ив, в том числе декоративную и плакучую, березу, грецкий орех, дуб, бук, вишню и яблоню.

С хвойными и березой агроном рекомендовал быть осмотрительными: их корневища способны разрушать подземные коммуникации и фундаменты зданий. Тополь лучше всего сажать за оградой, чтобы с ним не конкурировали за воду другие культуры.

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