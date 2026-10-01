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    Дачникам назвали средства для осенней обработки сада

    Начальник отдела защиты растений Курганского филиала Россельхозцентра Екатерина Новоселова рассказала, чем обработать сад от зимующих вредителей и возбудителей болезней. Для этого подойдут купорос, бордоская жидкость, мочевина и препараты на основе минеральных масел, сообщает Ura.ru.

    Железный купорос применяют против мхов, лишайников, парши, плодовой гнили и зимующих вредителей. Медный помогает бороться с грибковыми и бактериальными болезнями, в том числе монилиозом и пятнистостью. Для осенней обработки каждого из них готовят раствор из 300–500 граммов средства на 10 литров воды.

    Также можно использовать 3%-ную бордоскую жидкость или мочевину: 500–700 граммов на 10 литров воды. Мочевина действует против спор грибков, личинок и яиц вредителей. Препараты на основе минеральных масел помогают бороться со щитовками, ложнощитовками и червецами. Их применяют строго по инструкции.

    Сад опрыскивают после сбора урожая и начала листопада, но до устойчивых морозов. Подходящая температура — от +3 до +5 градусов. В сухой безветренный день утром или вечером раствором смачивают стволы, ветки, развилки, кору и приствольные круги.

    Если дождь пошел в первые два часа после обработки, опрыскивание повторяют. Если спустя шесть-восемь часов — повторять не нужно. Работать следует в защитной одежде, перчатках, очках и маске.

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